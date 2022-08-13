Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 19:26

Tử vi dự đoán vào đúng ngày mai 14/8, 3 con giáp này may mắn vây quanh, tiền tài như thác, đào hoa nở rộ, đổi đời chỉ sau một đêm.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy CN ngày 14/8/2022 ngày mai, khả năng tổ chức của tuổi Tuất đóng một vai trò hết sức quan trọng, nếu con giáp này muốn sắp xếp mọi công việc vào trật tự và có một ngày hiệu quả. Đừng quên giúp đỡ những người xung quanh, khi họ gặp khó khăn với chính công việc này.

Người tuổi Tuất may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình sức khỏe hiện tại khá tốt, là điều mà con giáp này chẳng phải lo lắng, nghĩ ngợi gì trong lúc này. Bên cạnh đó, con giáp này cũng khá hào hứng với kế hoạch khám phá điều gì đó mới mẻ.

Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình sức khỏe hiện tại khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào CN 14/08/2022 này, Tuổi Ngọ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Ngọ được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Mộc sinh Hỏa cũng giúp con giáp này có một ngày mạnh khỏe, thân thể phấn chấn. Nhờ vậy, tinh thần luôn minh mẫn để đương đầu với mọi thử thách cũng như tự tin theo đuổi mục tiêu.

Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên - Ảnh 2
Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay CN ngày 14/8/2022, lục hợp mang lại không khí làm việc hài hòa cho tuổi Mùi, nhờ đó mà con giáp này dễ dàng tập trung vào việc sáng tạo hơn. Thậm chí, đồng nghiệp sẽ hỗ trợ cho tình huống khó xử của con giáp này trong ngày hôm nay.

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Mùi cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn. 

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Mùi nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên - Ảnh 3
Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 18 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026