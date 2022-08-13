Đúng 12h ngày mai 14/8: CHIÊM TINH báo mệnh 3 con giáp này vận trình lên hương, công danh vụt sáng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, đi đến đâu may mắn đến đấy, nửa đời sau sung túc an yên

Tuổi Dần hôm nay ngày 14/08/2021 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Vận trình tình cảm thăng hoa mãnh liệt. Tình yêu ngập tràn hạnh phúc, duyên số trao tới bất ngờ khiến con giáp này còn ngỡ ngàng. Tam Hợp quý nhân che chở nên đường tình duyên của những người này càng thêm rực rỡ.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 14/08/2021, Tuổi Thìn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thìn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm rực rỡ đào hoa. Lục Hợp cục nâng đỡ đem tới cho những người này cơ hội mới để gặp gỡ những người khác giới. Bản mệnh đừng quá chủ quan mà bỏ qua mối duyên lành trao tận tay.

Vận trình tình cảm rực rỡ đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 14/8/2021 hôm nay, tam hội mang tới cho tuổi Mùi nhiều vui. Với gia đình hoặc bạn bè là có cơ hội gặp gỡ, tụ hội. Với công việc hợp tác làm ăn là bản mệnh có thể có kế hoạch xa hơn trong tương lai với đối tác đáng tin cậy.

Tài vận: Vận trình tài lộc được củng cố. Tỷ Kiên nâng đỡ, bản mệnh chỉ cần quyết đoán hơn thì sẽ kiếm được khoản tiền như ý.

Hỏa Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của tuổi Mùi lúc này khá tốt, bản mệnh không phải uống thuốc nhiều như trước đây mà lúc này cơ thể tự hồi phục khá nhanh. Nhiều người cũng đạt được mục tiêu giảm cân hoặc tăng cân trong thời gian này.

Hỏa Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của tuổi Mùi lúc này khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo