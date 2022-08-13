Cuối ngày mai 14/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp rắc rối, tài chính có phần bất ổn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 14/8/2022 ngày mai, lục xung là điềm báo không có lợi cho tuổi Hợi đang cố thu mình lại. Dù chuyện chẳng liên quan nhưng con giáp này cũng có thể bị chỉ trích, nhắc nhở. Hãy nhìn nhận lỗi sai của mình và nỗ lực cải thiện để bản thân tốt lên theo từng ngày.

Thủy – Hỏa bất dung còn khiến tình cảm gia đình kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt, không thông cảm cho nhau, không có sự thấu hiểu cần thiết. Lúc này, chỉ một xung đột nhỏ cũng có thế khiến cả hai tranh cãi nảy lửa, rạn nứt không thể hàn gắn được.

Kín tiếng một chút là lời khuyên dành cho tuổi Hợi trong ngày mai. Hẳn nhiên có một số người rất thích sự chú ý, quan tâm, nhưng như thế không có nghĩa là lại cố gắng đánh bóng hình ảnh của mình và làm cho mọi việc trở nên ồn ào. Hãy tập trung làm tốt công việc của mình thôi.

Thủy – Hỏa bất dung còn khiến tình cảm gia đình kém vui tươi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có một ngày cuối tuần với khá nhiều biến động, tài vận trồi lên tụt xuống liên tục. Những mối làm ăn cứ ngỡ sẽ thuận lợi tiến hành nhưng đột nhiên phải trì hoãn vì nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh,... Vậy nên, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh thì Ngọ đừng dại vung tiền trong thời điểm này.

Đặc biệt, trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp Ngọ càng phải cẩn trọng để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Ngọ cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn.

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Ngọ cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày 14/8/2022 của 12 con giáp, Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc, bạn nên tự mình tìm hiểu những điều mình đang làm, đừng nhẹ dạ cả tin nghe lời người khác nói kẻo bị dắt mũi, lừa gạt.

Về tài chính, do thiếu kế hoạch quản lý tài chính khoa học mà bạn có thể gặp áp lực trong vấn đề tiền nong.

Vận trình tình cảm buồn phiền cô đơn. Ảnh hưởng của cục diện Tương Xung cho thấy cảm xúc của những người này sẽ trở nên ảm đạm vì chưa tìm được người thương. Ngay cả mong muốn tìm được người để bầu bạn dường như cũng bị từ chối không thương tiếc.

Về tài chính, do thiếu kế hoạch quản lý tài chính khoa học mà bạn có thể gặp áp lực trong vấn đề tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo