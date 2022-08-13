Cuối ngày mai 14/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp rắc rối, tài chính có phần bất ổn

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 20:20

Cuối ngày mai 14/8, 3 con giáp này cẩn thận kẻo tiền của hao mất, xui rủa bủa vây, bản mệnh nhiều rắc rối.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 14/8/2022 ngày mai, lục xung là điềm báo không có lợi cho tuổi Hợi đang cố thu mình lại. Dù chuyện chẳng liên quan nhưng con giáp này cũng có thể bị chỉ trích, nhắc nhở. Hãy nhìn nhận lỗi sai của mình và nỗ lực cải thiện để bản thân tốt lên theo từng ngày.

Kín tiếng một chút là lời khuyên dành cho tuổi Hợi trong ngày mai. Hẳn nhiên có một số người rất thích sự chú ý, quan tâm, nhưng như thế không có nghĩa là lại cố gắng đánh bóng hình ảnh của mình và làm cho mọi việc trở nên ồn ào. Hãy tập trung làm tốt công việc của mình thôi.

Thủy – Hỏa bất dung còn khiến tình cảm gia đình kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt, không thông cảm cho nhau, không có sự thấu hiểu cần thiết. Lúc này, chỉ một xung đột nhỏ cũng có thế khiến cả hai tranh cãi nảy lửa, rạn nứt không thể hàn gắn được.

Cuối ngày mai 14/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp rắc rối, tài chính có phần bất ổn - Ảnh 1
Thủy – Hỏa bất dung còn khiến tình cảm gia đình kém vui tươi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có một ngày cuối tuần với khá nhiều biến động, tài vận trồi lên tụt xuống liên tục. Những mối làm ăn cứ ngỡ sẽ thuận lợi tiến hành nhưng đột nhiên phải trì hoãn vì nhiều yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh,... Vậy nên, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh thì Ngọ đừng dại vung tiền trong thời điểm này.

Đặc biệt, trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp Ngọ càng phải cẩn trọng để tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Ngọ cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn.

Cuối ngày mai 14/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp rắc rối, tài chính có phần bất ổn - Ảnh 2
Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Ngọ cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày 14/8/2022 của 12 con giáp, Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc, bạn nên tự mình tìm hiểu những điều mình đang làm, đừng nhẹ dạ cả tin nghe lời người khác nói kẻo bị dắt mũi, lừa gạt.

Về tài chính, do thiếu kế hoạch quản lý tài chính khoa học mà bạn có thể gặp áp lực trong vấn đề tiền nong.

Vận trình tình cảm buồn phiền cô đơn. Ảnh hưởng của cục diện Tương Xung cho thấy cảm xúc của những người này sẽ trở nên ảm đạm vì chưa tìm được người thương. Ngay cả mong muốn tìm được người để bầu bạn dường như cũng bị từ chối không thương tiếc.

Cuối ngày mai 14/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp rắc rối, tài chính có phần bất ổn - Ảnh 3
Về tài chính, do thiếu kế hoạch quản lý tài chính khoa học mà bạn có thể gặp áp lực trong vấn đề tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên

Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên

Tử vi dự đoán vào đúng ngày mai 14/8, 3 con giáp này may mắn vây quanh, tiền tài như thác, đào hoa nở rộ, đổi đời chỉ sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 55 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 20 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 6 giờ 1 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026