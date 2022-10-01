Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết CN ngày 2/10/2022 ngày mai, may mắn sẽ gọi tên tuổi Ngọ. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp này đang trên đà khởi sắc rực rỡ, những khó khăn đã được đẩy lùi, thay vào đó là những thành tích công việc hết sức khả quan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho bản mệnh.

Người độc thân hứa hẹn sẽ tìm được một nửa như ý trong ngày mai này, quan trọng là bạn có mở lòng và tin tưởng tình cảm của đối phương hay không mà thôi.

Lại thêm tài tinh trợ mệnh, túi tiền của tuổi Ngọ sẽ ngày càng đầy thêm trong ngày này. Các khoản tiền bất ngờ chảy về túi của con giáp này, có thể là khoản lương thưởng từ nghề tay trái, khoản nợ khó đòi, hay thậm chí là được cho tặng tiền bạc hay trúng thưởng, trúng số nữa.

Người độc thân hứa hẹn sẽ tìm được một nửa như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi hàng ngày hôm nay CN ngày 2/10/2022 ngày mai cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Dần. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tình hình tài chính của Tuổi Dần trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Thiên Diêu chủ về đào hoa cho thấy dù bạn độc thân hay đã có đôi vẫn thu hút rất nhiều người khác giới nhờ ngoại hình ưa nhìn và cách nói chuyện cuốn hút.

Tình hình tài chính của Tuổi Dần trong ngày này có khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 2/10/2022 ngày mai, tuổi Thân khám phá ra những điều hoàn toàn mới mẻ về bản thân. Con giáp này không thể ngờ rằng khả năng làm việc của mình lại có thể được đánh giá cao đến như vậy.

Lời khuyên cho con giáp này là hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của bản thân và cống hiến hết mình cho công việc đi. Chỉ một phút lơ là là có thể sai sót và chỉ một chút hài lòng cho mình dừng lại, bản mệnh sẽ lại là người đi sau.

Tuổi Thân nếu đang độc thân CN này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tuổi Thân nếu đang độc thân CN này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo