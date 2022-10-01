Đúng khuya nay 1/10: NGỌC HOÀNG mở cổng trời, ban phát tài lộc cho 3 con giáp này, vận trình vượng phát, tiền tài bày ra trước mắt, bản mệnh phút chốc đổi đời, sung sướng hết phần thiên hạ

Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Mão gặp ngày tam hợp nên vận trình công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Ngoài ra con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này.

Ngày có Thực Thần mang tới một thông tin nào đó khiến cho Mão sự bất ngờ và ngạc nhiên thú vị. Nơi gia đình cũng như công sở, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và ổn thỏa, giúp cho bạn có tinh thần thoải mái, dễ chịu cả khi làm việc lẫn khi trở về nhà.

Không những thế con giáp này còn có cơ hội tìm kiếm tài lộc cho mình, nhất là người buôn bán kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không ít, lợi nhuận tăng lên trông thấy. Lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, khoa học để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh.

Ngày có Thực Thần mang tới một thông tin nào đó khiến cho Mão sự bất ngờ và ngạc nhiên thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường công danh của tuổi Thìn thăng tiến nhanh chóng, khả năng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn không còn xa nữa. Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng, có phong thái của một người lãnh đạo nên đủ đức độ để thu phục lòng người, khiến mọi người cam tâm tình nguyện đi theo mình.

Không phải ai một khi đã lên được vị trí nhất định cũng giữ được tấm lòng bao dung độ lương như vậy. Chính vì thế nên bản mệnh luôn tâm niệm phải hòa mình vào tập thể, biết lợi dụng sức mạnh tập thể để làm nên những thành công lớn lao sau này. Người tuổi Thìn gặt hái không ít thành tựu trong sự nghiệp của mình.

Vận trình tình cảm thăng hoa, các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít với nhau hơn. Về sức khỏe, bạn nên chú ý những nốt mụn trên mặt và tăng thời gian nghỉ ngơi.

Vận trình tình cảm thăng hoa, các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ Tam Hội mà sự trao đổi ý tưởng với bạn bè, đồng nghiệp sẽ giúp khuyến khích tinh thần và cho người tuổi Tị sự hứng khởi để bắt tay vào việc triển khai chúng. Đừng quên tìm kiếm thông tin để có được những kiến thức hữu ích giúp bạn phát triển công việc.

Chính Quan che chở giúp người tuổi Tị thêm yêu thích việc học do nhận thấy giá trị to lớn của nó và bạn cũng không ngần ngại chia sẻ nó với những người xung quanh. Dù mục tiêu là gì, cũng đừng nên chần chừ quá lâu vì thời gian có thể làm phai mờ quyết tâm và động lực của bạn.

Vận đào hoa của tuổi Tỵ khá vượng nhờ ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có thời gian dành cho nhau, tình cảm luôn được hâm nóng, có thêm bước tiến mới dự báo chuyện vui sắp tới. Đối với những con giáp còn độc thân thì nên mở rộng lòng, cởi mở hơn để đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình.

Vận đào hoa của tuổi Tỵ khá vượng nhờ ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo