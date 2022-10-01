Sau 18h08p hôm nay 1/10: 3 con giáp này có tin vui tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, tình - tiền thăng hoa, vợ chồng hài hòa êm ấm, gia đạo nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 07:23

Tử vi dự đoán sau 18h08p hôm nay, 3 con giáp này có tin vui về tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, vạn sự hanh thông.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói dự báo đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc còn dang dở, cố gắng tập trung hết mức có thể để có được kết quả tốt đẹp nhất và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Mối quan hệ xã hội mang đến một số cơ hội cho bạn. Vấn đề giao tiếp góp phần vào thành công của bạn. Có khoản thu lớn về tài chính.

Tuổi Dậu đón tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên nở rộ không ngừng nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy đang trong giai đoạn thăng hoa và đẹp nhất, tình yêu ngọt ngào, lãng mạn như tiết trời mùa thu. Hơn thế nữa đôi bên luôn thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Sau 18h08p hôm nay 1/10: 3 con giáp này có tin vui tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, tình - tiền thăng hoa, vợ chồng hài hòa êm ấm, gia đạo nhiều tin vui - Ảnh 1
Mối quan hệ xã hội mang đến một số cơ hội cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ 7 ngày 1/10/2022, Tam Hội là cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi Ngọ gặp gỡ mọi người ngày hôm nay, và đây chính là thời điểm tốt cho các tương tác nhóm, qua đó nắm bắt lấy các cơ hội tốt dành cho mình.

Trong ngày bán hợp, phương diện tài lộc của tuổi Ngọ khởi phát thấy rõ, việc buôn bán kinh doanh thuận lợi, thu về nhiều tiền bạc, đủ để quay vòng vốn hoặc mở rộng quy mô lớn hơn. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan.

Thỏa - Hổ tương sinh mang lại sức khỏe dồi dào cho bản mệnh, tuy nhiên, đừng vì công việc bộn bề mà quên đi việc chăm sóc mình. Cuối ngày, với nguồn năng lượng có phần giảm sút, tốt nhất là cho mình được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn nhé.

Sau 18h08p hôm nay 1/10: 3 con giáp này có tin vui tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, tình - tiền thăng hoa, vợ chồng hài hòa êm ấm, gia đạo nhiều tin vui - Ảnh 2
Trong ngày bán hợp, phương diện tài lộc của tuổi Ngọ khởi phát thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

May mắn là bên cạnh người tuổi Tuất vẫn có quý nhân giúp đỡ, giải quyết bớt những rắc rối đang gặp phải. Thậm chí người này còn tạo cơ hội cho con giáp này thể hiện tài năng, nhưng làm gì cũng nên bình tĩnh, khiêm tốn học hỏi để bản thân ngày càng tiến bộ hơn và nhanh chóng lấy được cảm tình từ mọi người xung quanh.

Tuất Mùi hợp Nhật nguyệt giúp dung hòa mọi mối quan hệ để người tuổi Tuất có một ngày yên ả, thoải mái nghỉ ngơi mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được những lời khen ngợi, động viên với những gì bản thân đã làm được.

Ngũ hành tương sinh mang lại động lực cho người tuổi Tuất muốn cải thiện sức khỏe bằng việc noi gương ai đó. Bạn hãy tìm hình mẫu phù hợp với mình để học tập theo, họ làm được thì bạn cũng sẽ làm được thôi.

Sau 18h08p hôm nay 1/10: 3 con giáp này có tin vui tiền bạc, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn tìm đến, tình - tiền thăng hoa, vợ chồng hài hòa êm ấm, gia đạo nhiều tin vui - Ảnh 3
Tuất Mùi hợp Nhật nguyệt giúp dung hòa mọi mối quan hệ để người tuổi Tuất có một ngày yên ả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/10: Đầu tháng khởi vượng, 3 con giáp này may mắn bám gót, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', suôn sẻ đủ đường, bản mệnh phúc khí an khang, tình - tiền viên mãn

Đúng giờ Sửu ngày mai 1/10: Đầu tháng khởi vượng, 3 con giáp này may mắn bám gót, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', suôn sẻ đủ đường, bản mệnh phúc khí an khang, tình - tiền viên mãn

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này vận trình vượng sắc, may mắn bám gót, hanh thông đủ đường, phúc khí vây quanh, tình - tiền viên mãn.

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