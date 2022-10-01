Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Chủ Nhật 02/10/2022 này, Tuổi Tý đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ngày Mộc được Thủy dưỡng, những người đã có đôi có cặp dành thời gian bên nhau nhiều hơn để chia sẻ nỗi niềm vui buồn, những khúc mắc, bất đồng và những khó khăn mà cả hai gặp phải trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để bạn và người ấy trở nên thấu hiểu, thông cảm và trân trọng tình yêu của nhau.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Ngày Mộc được Thủy dưỡng, những người đã có đôi có cặp dành thời gian bên nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Sửu có nhiều thời gian vui vẻ bên bạn bè, người thân trong ngày cuối tuần. Không những thế, cuộc sống của bạn lúc này khá thảnh thơi khi bạn biết cách sắp xếp cuộc sống một cách khoa học hơn.

Tình hình tài chính của bản mệnh duy trì ở mức ổn định. Công việc chính mang đến cho con giáp này nguồn thu nhập vững vàng, không cần phải quá xét nét trong việc chi tiêu, song bản mệnh cũng cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không bị mua sắm hay vung tiền hoang phí.

Vận trình tình cảm của Tuổi Sử ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tình hình tài chính của bản mệnh duy trì ở mức ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được cục diện Tam Hợp che chở, người tuổi Thìn đang cho thấy khả năng bắt nhịp khá nhanh của mình trong môi trường công việc với những nhiệm vụ mới. Bạn cũng thể hiện được năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực cũng như vị trí khác nhau. Thế mạnh này sẽ giúp bạn thăng tiến cao hơn trong tương lai.

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thìn lúc này thuận lợi hơn, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa nhé, bạn phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Đường tình duyên của Tuổi Thìn ngày mai khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Thiên Tài giúp sức nên việc kiếm tiền của tuổi Thìn lúc này thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo