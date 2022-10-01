Cuối ngày hôm nay 1/10: Đầu tháng kém may mắn, 3 con giáp này vận xui bám lấy, rắc rối bủa vây, sự nghiệp thụt lùi, tình duyên không nhiều tiến triển

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ 7 ngày 1/10/2022, cục diện tương xung khiến tuổi Mùi hôm nay có mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt với nửa kia của mình. Tâm trạng của con giáp này không ổn định, lại thêm tác động ngoại cảnh nên chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn.

Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, tình duyên có phần ảm đạm. Với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thật sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bạn nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và yêu thương chính mình hơn. Rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi.

Tuy nhiên nếu tuổi Mùi cư xử như vậy thì chỉ thiệt thòi, tự làm mình thêm bực bội thôi chứ chẳng được gì. Con giáp này cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, tới những nơi yên tĩnh để có thể bình tâm lại. Bản mệnh nên làm những việc mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ lúc này.

Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, tình duyên có phần ảm đạm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp cục diện Sửu Tuất tương hình, con giáp này quá thẳng thắn trong ngày hôm nay. Dù mục đích của bản mệnh là tốt đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều. Hãy chú ý đến cách diễn đạt của mình hơn để tránh những tranh cãi không đáng có.

Đường công danh sự nghiệp cũng không được suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh dễ gặp phải trở ngại, tuy nhiên, tuổi Tuất không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu một mình không thể giải quyết được vấn đề thì đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh mình.

Hôm nay vận trình tình cảm của người tuổi Tuất gặp ngày Tương Xung nên có điềm báo nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt với nửa kia của mình. Tâm trạng của con giáp này không ổn định, lại thêm tác động ngoại cảnh nên chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng và phức tạp hơn.

Hôm nay vận trình tình cảm của người tuổi Tuất gặp ngày Tương Xung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá nên dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Con giáp này có thể đối mặt với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay, nhưng bản mệnh chớ nóng nảy, hãy bình tĩnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra ai đúng ai sai.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đường tình duyên của người tuổi Thìn hôm nay có phần kém sắc. Bản mệnh và nửa kia dễ gặp phải trục trặc trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Có thể tất cả những gì con giáp này nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi, hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đường tình duyên của người tuổi Thìn hôm nay có phần kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo