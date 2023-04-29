Qua 9 giờ 8 phút ngày 1 tháng 5: Con giáp 'bùng nổ tài lộc', nguồn tiền lớn đột nhiên dội xuống người, cơ hội làm giàu cũng ùn ùn kéo tới

Vận trình suôn sẻ cũng mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp này để bản mệnh có thể chi tiền mua sắm món đồ mà bản mệnh yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, bạn vẫn không nên mua quá nhiều món đồ thực sự không cần thiết, hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan.

Đầu tháng, Tam Hợp cục tương trợ, dù trong kì nghỉ nhưng tin vui về công việc sẽ đến với tuổi Dậu khi những kế hoạch đã bắt đầu vào guồng quay như dự định của bạn. Dù đang nghỉ lễ nhưng Dậu vẫn cực kì cố gắng và chăm chỉ. Bạn làm những việc này không vì để chứng minh cho ai thấy, mà bởi đó là trách nhiệm và cũng là đam mê của bạn.

Kim được Thổ dưỡng báo hiệu, chuyện tình cảm như ý khiến bạn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Không gì bằng tình cảm gia đình nên dù thế nào dịp lễ này bạn cũng nên dành thời gian để tận hưởng giây phút thảnh thơi với mọi người.

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng trong ngày đầu tháng 5 người tuổi Sửu có xu hướng tăng nhanh chóng. Về công việc, dù đang nghỉ lễ những tuổi Sửu vẫn giải quyết được kha khá vấn đề tồn đọng.

Ngày đầu tháng 5 dù là ngày lễ nhưng tuổi Sửu tài lộc vượng nhất, dễ kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, ngày đầu tháng 5 dù là ngày lễ nhưng tuổi Sửu tài lộc vượng nhất, dễ kiếm được nhiều tiền. Nguy cơ trúng số độc đắc hoặc được một người quen ở xa hôc trợ tài chính.

Về tình cảm, nửa đầu tuần, nam và nữ chưa kết hôn dễ có những thay đổi mới trong đời sống quan hệ, có thể gặp được người chủ động thể hiện tình cảm. Đào hoa vượng nhất, có thể làm mọi việc một cách suôn sẻ và dễ dàng nhận được sự hướng dẫn hoặc giúp đỡ từ người khác.

Tuổi Tý‏

‏Đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý thường tài giỏi, thông minh, độc lập không muốn ỷ lại. Họ làm việc gì cũng dũng cảm, quyết đoán, giỏi phán đoán tình thế. Về mặt đối nhân xử thế, họ cũng dễ gần, hòa đồng, dễ kết bạn, do đó thường là người sở hữu mạng lưới quan hệ rộng mở mà không phải ai cũng làm được. Khi gặp vấn đề nan giải trong tình cảm, họ cũng dễ dàng đối phó nhờ khả năng giỏi quan sát.‏

‏Trong ngày đầu tháng 5 Dương lịch tới đây, các con giáp tuổi Tý sẽ thu hút tài lộc, vượng khí, gặp nhiều hỷ sự, tiền bạc ùn ùn kéo đến, được dự đoán sẽ phát tài phát lộc, vận may không thoát. Được cục diện Tam Hợp Thái Tuế độ mệnh cùng với Chính Quan ưu ái, Tý cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến trong vận trình của mình, bản mệnh dễ dàng khơi thông bế tắc.

Trong ngày đầu tháng 5 Dương lịch tới đây, các con giáp tuổi Tý sẽ thu hút tài lộc, vượng khí, gặp nhiều hỷ sự, tiền bạc ùn ùn kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

‏Nếu trước kia họ gặp nhiều khó khăn, vận rủi khiến cho mọi nỗ lực đều "đổ sông đổ bể", thì nay chỉ cần làm việc chăm chỉ, họ sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển quan trọng. Ngay cả những vấn đề rối rắm trước đó chưa thể tìm được phương án giải quyết thì nay, Tý đã tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ vào đầu óc nhanh nhạy.

***Bài viết mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm.‏