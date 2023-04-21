Từ 25/4 đến 30/4: Con giáp chỉ cần 'NGỒI KHÔNG HƯỞNG LỘC', tiền bạc dư giả không lo không nghĩ, vận trình công việc 'TỰ KHẮC THUẬN LỢI' nhờ Sao Thái Âm chiếu rọi

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 23:29

Từ 25/4 đến 30/4, chủ nhân của ba con giáp này sẽ tràn đây năng lượng, tài lộc nhiều bất ngờ xảy ra.

Tuổi Dần

Về công việc, người tuổi Dần từ 25/4 đến 3-/4 này tràn đầy năng lượng và sẽ thể hiện tốt kỹ năng chỉ huy, quản lý của mình, dù có sự việc phát sinh vẫn sẽ nhanh chóng xử lý tốt đẹp. Về tài lộc, tuần này có điều bất ngờ xảy ra, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập nhờ giác quan thứ 6 nhạy bén.

Từ 25/4 đến 30/4: Con giáp chỉ cần 'NGỒI KHÔNG HƯỞNG LỘC', tiền bạc dư giả không lo không nghĩ, vận trình công việc 'TỰ KHẮC THUẬN LỢI' nhờ Sao Thái Âm chiếu rọi - Ảnh 1
Người tuổi Dần từ 25/4 đến 3-/4 này tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Về mối quan hệ giữa các cá nhân, người tuổi Dần tuần này chỉ cần giữ tâm trạng vui vẻ, cư xử ấm áp, lịch sự thì quan hệ giữa các cá nhân sẽ cải thiện. Về tình cảm, cả nam mệnh và nữ mệnh đều không có nhiều thay đổi và duy trì trạng thái ổn định.

Tuổi Tỵ

Từ 25/4 đến 30/4: Con giáp chỉ cần 'NGỒI KHÔNG HƯỞNG LỘC', tiền bạc dư giả không lo không nghĩ, vận trình công việc 'TỰ KHẮC THUẬN LỢI' nhờ Sao Thái Âm chiếu rọi - Ảnh 2
Trong 5 ngày cuối tháng 4, chiến lược của họ có nhiều bước tiến mới, được kỳ vọng sẽ thành công mỹ mãn và thu về lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ bản chất hiền lành, tuy nhiên, khi ra đời họ gặp phải những người không tốt. Từ đây, họ bắt đầu dè chừng và ít đặt niềm tin vào người khác. Họ cho rằng, một mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên sự sòng phẳng và rõ ràng. Họ tôn trọng người khác và mong mọi người cũng như vậy.Người tuổi Tỵ bản chất hiền lành, tuy nhiên, khi ra đời họ gặp phải những người không tốt. Từ đây, họ bắt đầu dè chừng và ít đặt niềm tin vào người khác. Họ cho rằng, một mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên sự sòng phẳng và rõ ràng. Họ tôn trọng người khác và mong mọi người cũng như vậy.

Thời gian gần đây, kinh tế của người tuổi Tỵ bất ổn, thu nhập biến động nhiều do một số đối tác làm ăn lâu năm ngừng hợp đồng. Để tránh việc rơi vào tình cảnh lao đao, con giáp này lên chiến lược mở rộng thị trường ở địa phương mới, thậm chí ở nước ngoài.

Trong 5 ngày cuối tháng 4, chiến lược của họ có nhiều bước tiến mới, được kỳ vọng sẽ thành công mỹ mãn và thu về lợi nhuận trong thời gian ngắn sắp tới. Người tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền, đủ để trang trải cho những ngày tháng bấp bênh vừa qua. Đồng thời rủng rỉnh tậu thêm nhiều tài sản có giá trị khác.

Tuổi Ngọ

Từ 25/4 đến 30/4: Con giáp chỉ cần 'NGỒI KHÔNG HƯỞNG LỘC', tiền bạc dư giả không lo không nghĩ, vận trình công việc 'TỰ KHẮC THUẬN LỢI' nhờ Sao Thái Âm chiếu rọi - Ảnh 3
Đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong 5 ngày cuối tháng cực kỳ hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong 5 ngày cuối tháng cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn rất tốt, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng, không bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Người tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do, sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào việc đang thực hiện, kiên định với lựa chọn nên sớm có được thành công.

Nếu biết nắm bắt thời cơ đến trong 5 ngày cuối tháng, tuổi Ngọ có thể được hưởng tài lộc, sự nghiệp thuận lợi, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng bội thu, cuộc sống giàu sang phú quý trong 3 tháng tiếp theo.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Từ 0 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4: Dần phát tài nhờ khéo ăn khéo nói, 2 con giáp tài lộc hanh thông, đường công danh phát quang sáng chói

Từ 0 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4: Dần phát tài nhờ khéo ăn khéo nói, 2 con giáp tài lộc hanh thông, đường công danh phát quang sáng chói

Tử vi con giáp cho thấy ngày 23 tháng 4 tới người cầm tinh 3 con giáp này đường tài vận quan lộ hanh thông, không lo thiếu hụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tủ vi 5 ngày cuối tháng 4 tu vi con giáp may man

TIN MỚI NHẤT

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát