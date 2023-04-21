Từ 25/4 đến 30/4: Con giáp chỉ cần 'NGỒI KHÔNG HƯỞNG LỘC', tiền bạc dư giả không lo không nghĩ, vận trình công việc 'TỰ KHẮC THUẬN LỢI' nhờ Sao Thái Âm chiếu rọi

Về công việc, người tuổi Dần từ 25/4 đến 3-/4 này tràn đầy năng lượng và sẽ thể hiện tốt kỹ năng chỉ huy, quản lý của mình, dù có sự việc phát sinh vẫn sẽ nhanh chóng xử lý tốt đẹp. Về tài lộc, tuần này có điều bất ngờ xảy ra, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập nhờ giác quan thứ 6 nhạy bén.

Về mối quan hệ giữa các cá nhân, người tuổi Dần tuần này chỉ cần giữ tâm trạng vui vẻ, cư xử ấm áp, lịch sự thì quan hệ giữa các cá nhân sẽ cải thiện. Về tình cảm, cả nam mệnh và nữ mệnh đều không có nhiều thay đổi và duy trì trạng thái ổn định.

Trong 5 ngày cuối tháng 4, chiến lược của họ có nhiều bước tiến mới, được kỳ vọng sẽ thành công mỹ mãn và thu về lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ bản chất hiền lành, tuy nhiên, khi ra đời họ gặp phải những người không tốt. Từ đây, họ bắt đầu dè chừng và ít đặt niềm tin vào người khác. Họ cho rằng, một mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên sự sòng phẳng và rõ ràng. Họ tôn trọng người khác và mong mọi người cũng như vậy.Người tuổi Tỵ bản chất hiền lành, tuy nhiên, khi ra đời họ gặp phải những người không tốt. Từ đây, họ bắt đầu dè chừng và ít đặt niềm tin vào người khác. Họ cho rằng, một mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên sự sòng phẳng và rõ ràng. Họ tôn trọng người khác và mong mọi người cũng như vậy.

Thời gian gần đây, kinh tế của người tuổi Tỵ bất ổn, thu nhập biến động nhiều do một số đối tác làm ăn lâu năm ngừng hợp đồng. Để tránh việc rơi vào tình cảnh lao đao, con giáp này lên chiến lược mở rộng thị trường ở địa phương mới, thậm chí ở nước ngoài.

Trong 5 ngày cuối tháng 4, chiến lược của họ có nhiều bước tiến mới, được kỳ vọng sẽ thành công mỹ mãn và thu về lợi nhuận trong thời gian ngắn sắp tới. Người tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền, đủ để trang trải cho những ngày tháng bấp bênh vừa qua. Đồng thời rủng rỉnh tậu thêm nhiều tài sản có giá trị khác.

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong 5 ngày cuối tháng cực kỳ hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong 5 ngày cuối tháng cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn rất tốt, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng, không bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Người tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do, sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào việc đang thực hiện, kiên định với lựa chọn nên sớm có được thành công.

Nếu biết nắm bắt thời cơ đến trong 5 ngày cuối tháng, tuổi Ngọ có thể được hưởng tài lộc, sự nghiệp thuận lợi, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng bội thu, cuộc sống giàu sang phú quý trong 3 tháng tiếp theo.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm