Từ 0 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4: Dần phát tài nhờ khéo ăn khéo nói, 2 con giáp tài lộc hanh thông, đường công danh phát quang sáng chói

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 13:24

Tử vi con giáp cho thấy ngày 23 tháng 4 tới người cầm tinh 3 con giáp này đường tài vận quan lộ hanh thông, không lo thiếu hụt.

Tuổi Dần

Từ 0 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4: Dần phát tài nhờ khéo ăn khéo nói, 2 con giáp tài lộc hanh thông, đường công danh phát quang sáng chói - Ảnh 1
Tử vi ngày mới 24 tháng 4 của 12 con giáp nói rằng đây là một thời điểm thuận lợi cho những người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới 24 tháng 4 của 12 con giáp nói rằng đây là một thời điểm thuận lợi cho những người tuổi Dần.

Về công việc, người tuổi Dần tuần này tràn đầy năng lượng và sẽ thể hiện tốt kỹ năng chỉ huy, quản lý của mình, dù có sự việc phát sinh vẫn sẽ nhanh chóng xử lý tốt đẹp. Về tài lộc, tuần này có điều bất ngờ xảy ra, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập nhờ tài ăn nói nhạy bén.

Về mối quan hệ giữa các cá nhân, người tuổi Dần tuần này chỉ cần giữ tâm trạng vui vẻ, cư xử ấm áp, lịch sự thì quan hệ giữa các cá nhân sẽ cải thiện. Về tình cảm, cả nam mệnh và nữ mệnh đều không có nhiều thay đổi và duy trì trạng thái ổn định.

Tuổi Mão

Từ 0 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4: Dần phát tài nhờ khéo ăn khéo nói, 2 con giáp tài lộc hanh thông, đường công danh phát quang sáng chói - Ảnh 2
Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão công việc tiến xa, danh tiếng ngành nghề mới được nhiều người biết đến - Ảnh minh họa: Internet

 Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão công việc tiến xa, danh tiếng ngành nghề mới được nhiều người biết đến.

Công việc: Công việc người tuổi Mão có nhiều thay đổi mới, chọn ngành nghề mới được nhiều người quan tâm, biết đến.

Tình duyên: Người có gia đình nên biết chừng mực, đừng vì một chút hạnh phúc tức thời mà đánh mất mối tình trăm năm.

Tài lộc: Tiền tài bản thân nỗ lực kiếm được khá khẳm.

Sức khỏe: Sử dụng món chay giúp bạn tiêu hóa nhanh hơn và khỏe hơn.

 

Tử vi tuổi Thìn 

Từ 0 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4: Dần phát tài nhờ khéo ăn khéo nói, 2 con giáp tài lộc hanh thông, đường công danh phát quang sáng chói - Ảnh 3
Trong ngày 24/4 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp ổn địnhẢnh minh họa: Internet
 

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 24/4 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp ổn định. Bên cạnh việc tập trung phát huy thế mạnh của mình thì người tuổi này hãy chú trọng trong các mối quan hệ xã giao. Nếu có kẻ bôi nhọ uy tín, danh dự thì bản mệnh hãy dùng hành động thực tiễn để chứng minh sự trong sạch của bản thân.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Trong ngày này, con giáp này không nên nóng vội dốc tiền vào việc đầu tư liều lĩnh mà hãy bình tĩnh quan sát tình hình để tránh “tiền không cánh mà bay”. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Thìn Dần tương hội giúp cho bạn và người ấy gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Cả hai luôn dành cho nhau những cảm xúc chân thành và sự trân trọng đối với đối phương. 

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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