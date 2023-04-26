Có đức mặc sức mà: Từ 1 giờ 3 phút ngày 1 tháng 5 những con giáp này sẽ thu về 'CÔNG ĐỨC LỢI LỘC', 'MUA NHÀ SẮM XE', trúng thưởng độc đắc nhờ phúc báo của tổ tiên

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 01:11

Trong tháng 5: Những con giáp này sẽ thu về phúc báo và tài lộc nhờ công đức của tổ tiên.

Tử vi tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh vốn đã có bản chất cao quý và sớm có những mục tiêu cho cuộc đời. Họ vượt trội hơn người, sở hữu khả năng thích nghi cực tốt, nhưng cũng vì sự nổi bật của mình mà các bạn tuổi Rồng thường bị người khác cho ra rìa. Tuy vậy, không vì thế mà họ nản lòng, nhụt chí, nhờ có những nguyên tắc trong công việc nên họ có thể tự chứng minh bản thân bằng thực lực, thành tích của mình.

Có đức mặc sức mà: Từ 1 giờ 3 phút ngày 1 tháng 5 những con giáp này sẽ thu về 'CÔNG ĐỨC LỢI LỘC', 'MUA NHÀ SẮM XE', trúng thưởng độc đắc nhờ phúc báo của tổ tiên - Ảnh 1
Khi bước qua tháng 5, may mắn sẽ mỉm cười với những ai cầm tinh con rồng - Ảnh minh họa: Internet

‏Khi bước qua tháng 5, may mắn sẽ mỉm cười với những ai cầm tinh con rồng, họ sẽ được quý nhân phù trợ, mau chóng nếm được quả ngọt trong công việc. Chỉ cần bây giờ các bạn chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân, thì sẽ có khả năng lọt vào top những người thành công, giàu có trong tương lai.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong tháng 5 thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này vùi đầu vào công việc mà không màng đến việc nghỉ ngơi để có thể sớm quên đi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Điều này giúp cho bản mệnh có được thành tích đáng kể. 

Có đức mặc sức mà: Từ 1 giờ 3 phút ngày 1 tháng 5 những con giáp này sẽ thu về 'CÔNG ĐỨC LỢI LỘC', 'MUA NHÀ SẮM XE', trúng thưởng độc đắc nhờ phúc báo của tổ tiên - Ảnh 2
 Vận trình tài lộc của tuổi Tị trong tháng 5 không có dấu hiệu sụt giảm - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc của tuổi Tị trong tháng 5 không có dấu hiệu sụt giảm. Để có được nguồn tài chính như hôm nay, con giáp này đã phải khá chật vật làm việc liên tục trong suốt khoảng thời gian qua. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện buồn. Người nói ra nói vào khiến cho những dự định của bạn và người ấy không thể thực hiện được. Mối quan hệ của hai người hiện đang phải đứng trước bờ vực đổ vỡ. 

Tử vi tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường chăm chỉ, có tầm nhìn nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Sửu không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Có đức mặc sức mà: Từ 1 giờ 3 phút ngày 1 tháng 5 những con giáp này sẽ thu về 'CÔNG ĐỨC LỢI LỘC', 'MUA NHÀ SẮM XE', trúng thưởng độc đắc nhờ phúc báo của tổ tiên - Ảnh 3
Tử vi nói rằng bước sang Tháng 5, tuổi Sửu có khả năng kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng bước sang Tháng 5, tuổi Sửu có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Sửu đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

*** Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Trời xanh an bài, Thần Tài 'đại giá quang lâm' đến nhà 3 con giáp vào Tết Hàn Thực ngày 22/4, vận xui tan biến, gánh Lộc mỏi vai, tiền bạc bát ngát

Trời xanh an bài, Thần Tài 'đại giá quang lâm' đến nhà 3 con giáp vào Tết Hàn Thực ngày 22/4, vận xui tan biến, gánh Lộc mỏi vai, tiền bạc bát ngát

Trong thời điểm này có 3 con giáp may mắn, vận đỏ quấn thân sau chuỗi ngày xui xẻo liên tiếp, được Thần Tài hộ mệnh gánh lộc mỏi vai.

Xem thêm
Từ khóa:   Con giáp may mắn con giáp phúc đức # tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to