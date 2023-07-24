Qua 20h ngày 25/7, các con giáp này sẽ gặt hái được nhiều lợi nhuận và may mắn, tài lộc ập đến, có cơ hội thoát nghèo, giàu có và thành công chỉ sau một đêm

Qua 20h ngày 25/7, người tuổi Dậu sẽ có những cú nhảy bứt phá rõ ràng, gặt hái không ít thành tựu bằng chính sự nỗ lực của bản thân.

Tuy vẫn gặp phải một vài khó khăn và thách thức, song điều đó không thể khiến con giáp này nản lòng thoái chí. Nhờ trí thông minh và bản lĩnh của mình mà người tuổi Dậu vẫn hoàn toàn có thể vươn lên. Thậm chí, trải qua thách thức, bạn còn khám phá thêm được khía cạnh chưa từng biết đến của bản thân.

Không chỉ công việc, tình hình tài chính sẽ có điểm sáng, nhất là vào thời điểm cuối tuần. Bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác nên đồng tiền nhanh chóng chảy về túi. Thậm chí, bạn còn được nhận tiền từ những trò chơi thử thách vận may, điều mà không phải ai cũng may mắn có được.

Con giáp này cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng bền chặt. Bạn luôn được người ấy chăm sóc và quan tâm đến từng phương diện cuộc sống. Khi gặp khó khăn, đối phương cũng sẵn sàng ở bên để truyền động lực cho bạn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, tốt bụng. Họ không quá lạc quan, phóng khoáng nhưng cũng không phải là người nhìn đời một cách tiêu cực, u ám.

Con giáp này luôn tìm kiếm nhiều cơ hội mới cho bản thân và dám thử thách, dám đương đầu với những khó khăn trong những lĩnh vực chưa ai khám phá.

Điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho sự phát triển của chính họ. Con giáp này đạt được kết quả xuất sắc trong mùa hè năm nay, thu nhập của họ về mọi mặt cũng không ngừng tăng lên.

Qua 20h ngày 25/7, con giáp tuổi Thân sẽ mở rộng kinh doanh, kiếm tiền thuận lợi. Họ vui sướng tiến về phía trước, mọi ấp ủ sẽ thành hiện thực và cuộc sống ngày càng viên mãn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Tý may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp.

Mặt tài lộc cũng kém cạnh không kém, nhất là những bạn có thân hình đầy đặn hoặc có tính cách xởi lởi. Nhiều bạn được tặng quà hoặc được mời đi ăn, cho đồ ăn. Tuy không giàu có nhưng tiền làm ra đủ ăn đủ tiêu.

Đường tình cảm không tốt vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Nửa ngày đầu bạn gặp nhiều tin vui, công việc khá suôn sẻ. Nhưng nửa ngày sau lại vướng phải mâu thuẫn trong gia đình hoặc với người ngoài vì thấy chướng tai gai mắt với một số người.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.