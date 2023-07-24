Sau 00h00 ngày 24/7, các con giáp này được Phật Bà độ: Sớm thành công, kiếm được bộn tiền, càng có gan làm giàu sau này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh

Tâm linh - Tử vi 24/07/2023 13:55

Sau 00h00 ngày 24/7, 3 con giáp tuổi này sẽ mở rộng kinh doanh, kiếm tiền thuận lợi. Họ vui sướng tiến về phía trước, mọi ấp ủ sẽ thành hiện thực và cuộc sống ngày càng viên mãn.

Tuổi Ngọ 

Sau 00h00 ngày 24/7, các con giáp này được Phật Bà độ: Sớm thành công, kiếm được bộn tiền, càng có gan làm giàu sau này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi 12 con giáp, cát khí còn giúp đường tài lộc của con giáp tuổi Ngọ vượng phát, bạn có thêm nhiều nguồn thu nhập cho mình, không chỉ bó hẹp trong một thu nhập.

Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ không có nhiều thời gian dành cho những chuyện riêng tư mà phải đầu tư cho công việc, song bù lại khoản tiền thu về cũng khá an ủi.   

Tuổi Thân 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, tốt bụng. Họ không quá lạc quan, phóng khoáng nhưng cũng không phải là người nhìn đời một cách tiêu cực, u ám.

Con giáp này luôn tìm kiếm nhiều cơ hội mới cho bản thân và dám thử thách, dám đương đầu với những khó khăn trong những lĩnh vực chưa ai khám phá.

Điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho sự phát triển của chính họ. Con giáp này đạt được kết quả xuất sắc trong mùa hè năm nay, thu nhập của họ về mọi mặt cũng không ngừng tăng lên.

Sau 00h00 ngày 24/7, con giáp tuổi Thân sẽ mở rộng kinh doanh, kiếm tiền thuận lợi. Họ vui sướng tiến về phía trước, mọi ấp ủ sẽ thành hiện thực và cuộc sống ngày càng viên mãn.

Tuổi Thìn 

Sau 00h00 ngày 24/7, các con giáp này được Phật Bà độ: Sớm thành công, kiếm được bộn tiền, càng có gan làm giàu sau này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan che chở, người tuổi Thìn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp.

Nay cũng là ngày may mắn với người tham gia thi cử, tuyển dụng. Bạn hãy phát huy hết khả năng của mình, tin rằng với kinh nghiệm phong phú và phong thái tự tin, bạn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với nhà tuyển dụng.

Nếu có ý định xuất hành sau 00h00 ngày 24/7, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Tử vi thứ Ba ngày 25/7, các con giáp sau sẽ có những ngày tháng viên mãn, thu được tiền tài, công danh, sự nghiệp thăng hoa kết trái, danh lợi thịnh vượng đủ đường

Tử vi thứ Ba ngày 25/7, các con giáp sau sẽ có những ngày tháng viên mãn, thu được tiền tài, công danh, sự nghiệp thăng hoa kết trái, danh lợi thịnh vượng đủ đường

Thứ Ba ngày 25/7, 3 tuổi này đón một ngày ngập tràn tin vui về tài lộc nhờ Chính Tài che chở. Tài tinh này sẽ rất có lợi cho người làm kinh doanh buôn bán, vận tài lộc sáng rõ, tiền bạc theo đó ào ào chảy về túi.

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