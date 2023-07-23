Tuần sau (24-30/7), những con giáp dưới đây chuẩn bị lên hương tài vận, tiền chất đầy tủ, may mắn bủa vây, vận thắm hơn son, danh lợi thăng hoa rực rỡ

Thêm một trong những con giáp đón nhiều tin vui trong tuần sau (24-30/7) tới chính là tuổi Thìn. Theo đó, bạn sẽ đón những bước tiến triển vượt bậc trong sự nghiệp cá nhân của mình.

Năng lực của bản mệnh đã phần nào được khẳng định. Nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của chính mình, bạn có thể vượt qua bao nhiêu thử thách, chông gai để hoàn thành những mục tiêu đã định.

Không chỉ vậy, chuyện tiền bạc với con giáp này ở thời điểm hiện tại cũng vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Những khoản mà bạn kiếm được đáng để người khác ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Xem tử vi tuần sau (24-30/7) cho biết tuổi Mão gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên đi làm hay có lộc lá bất ngờ, nhất là mấy bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Sáng dậy thì tinh thần uể oải không muốn đi làm nhưng đừng xin nghỉ nhé, nếu nghỉ là mất phần may mắn rồi.

Bản mệnh được thần Tài độ nên dễ trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh, có thể thử vận may bằng cách mua vé số hoặc đòi nợ lương. Đôi khi mạo hiểm một chút sẽ đem lại may mắn bất ngờ.

Vận tình duyên của tuổi này vô cùng rực rỡ khi gặp cục diện Mộc Hỏa tương sinh. Bạn đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, khá hào phóng trong cuộc sống. Họ có thể nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, thấy đáo.

Nhờ đó, con giáp này có thể nắm bắt tốt các cơ hội tốt để bứt phá ở hiện tại. Những người này cũng có nhiều bạn bè trong và ngoài nơi làm việc, điều này cũng làm tăng cơ hội thành công cho họ.

Tuần sau (24-30/7), nhiều cơ hội sẽ đến với con giáp tuổi Thân. Họ không chỉ nắm được mấu chốt vấn đề trong công việc để thành công nhanh hơn mà còn đảm bảo không gặp phải tình huống xui xẻo bất ngờ, cũng không bị kẻ xấu ngáng chân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.