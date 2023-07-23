10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 tuổi này có bước tiến mới, vận mệnh thay đổi, tài lộc vượng phát, có nhiều cơ hội trở thành phú bà đại gia

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 16:15

10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp tuổi này lần lượt gặp những điều rất tốt lành, sự nghiệp như cá gặp nước, mọi khó khăn đều không ngăn cản được họ tiến lên.

Tuổi Tị

10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 tuổi này có bước tiến mới, vận mệnh thay đổi, tài lộc vượng phát, có nhiều cơ hội trở thành phú bà đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may mỉm cười với người tuổi Tị trong 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch mang đến cho bạn tin vui không chỉ ở đường công danh mà còn cả tài chính nữa đấy. 

Vận trình của bản mệnh đang có chiều hướng tốt dần lên. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn. Nhân đà này hãy cố gắng hết sức mình để không lỡ mất thời cơ hiếm có.

 

Tinh thần hăng hái giúp những chú Rồng chẳng ngần ngại dùng thời gian nghỉ ngơi để hoàn thành công việc của mình.  

 

Cát vận đang che chở cho bản mệnh ở cả phương diện tài chính. Tài vận khá hanh thông, tiền bạc dồi dào giúp bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu. Hơn nữa bạn khá nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không phải quá khó.

 

Tuổi Mùi 

Thiên Ấn chiếu mệnh đem lại may mắn cho những bạn làm bác sĩ, kỹ thuật, nghệ thuật. Mùi có đầu óc khôn khéo, mưu lược nên đi làm không để bất cứ ai ăn hiếp được mình, làm đúng nên chẳng ai có thể bắt bẻ. Tuy nhiên bạn cũng nên hạn chế ăn nói thẳng thắn kẻo cản trở đường công danh phát triển nhé.

Nhờ Tam Hội cục nên tài lộc trong ngày không quá dồi dào nhưng vẫn thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải lo lắng chuyện tiền bạc quá nhiều. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, nay hãy tranh thủ kiếm thêm đi nhé.

Chuyện tình cảm đặc biệt tốt nhờ Hỏa sinh Thổ. Mùi dễ kết bạn, dễ làm quen thì tính tình thoải mái, không lo nghĩ sâu xa. Còn chuyện tình duyên muộn một chút cũng không sao cả, thà muộn mà gặp đúng người còn hơn vội vàng rồi vội tan.

Tuổi Sửu 

10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 tuổi này có bước tiến mới, vận mệnh thay đổi, tài lộc vượng phát, có nhiều cơ hội trở thành phú bà đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, điềm đạm. Họ cũng là những người rất rộng lượng, sẵn sàng hy sinh nhiều lợi ích của bản thên để lo nghĩ cho gia đình và bạn bè.

Con giáp này cũng có lựa chọn sáng suốt nên hầu như các quyết định của họ thường rất chính xác, ít khi gặp thất bại.

10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, con giáp tuổi Sửu lần lượt gặp những điều rất tốt lành, sự nghiệp như cá gặp nước, mọi khó khăn đều không ngăn cản được họ tiến lên.

Có thể nói, trong khoảng thời gian này, người tuổi Sửu có cơ hội thay đổi tương lai và cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp, nổi bật hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

3 tuổi này ắt sẽ nhận được lộc trời ban, tiền bạc liên tục chảy vào nhà, công việc không ngừng phát triển từng ngày, thành công rực rỡ sau thứ Hai ngày 24/7

3 tuổi này ắt sẽ nhận được lộc trời ban, tiền bạc liên tục chảy vào nhà, công việc không ngừng phát triển từng ngày, thành công rực rỡ sau thứ Hai ngày 24/7

Sau thứ Hai, sự kiên nhẫn và tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ của 3 con giáp này đã mang lại hiệu quả rõ rệt là tài lộc về tay, đây là phần thưởng cho những cố gắng của bạn trong thời gian vừa qua.

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