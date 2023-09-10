Qua 00h đêm ngày 11/9/2023: 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn phúc khí ngất trời, công danh sự nghiệp viên mãn vẹn toàn

Bước sang ngày mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Tài lộc ngày mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong ngày mới. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/9/2023, tuổi Dậu luôn cố gắng hết mình để thể hiện bản thân vì muốn nhận được sự công nhận của mọi người. Đương nhiên, chỉ cần nghiêm túc thôi thì bản mệnh có thể hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo.

Vận tài lộc cũng tiến triển khá tích cực trong ngày hôm nay. Những khoản đầu tư trước đó của bản mệnh đang dần đem lại lợi nhuận. Con giáp này có thể xem xét mở rộng đầu tư hoặc hợp tác thêm với những đối tác đáng tin cậy.

Tuy nhiên tuổi Dậu cần quan tâm hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, bản mệnh cũng không nên lao động hoặc tập thể dục thể thao quá sức.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong số các con giáp thì những người tuổi Mão trời sinh đã thông minh hoạt bát hơn người nên làm việc gì cũng khá là thuận lợi. Đặc biệt, những người tuổi Mão cũng chính là con giáp khá lương thiện luôn giúp đỡ người khác không ngại khó ngại khổ trong cuộc sống nên họ sớm muộn cũng giàu có phát tài.

Những người tuổi Mão khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì dù có khó khăn tới đâu họ cũng sẽ nỗ lực hết mình để bước tiếp. Bởi vậy, trong 15 ngày tới tuổi Mão sẽ gặt hái được những thành tựu mà trước đó đã nỗ lực bỏ ra.

Tử vi thứ Hai ngày 11/9/2023 con giáp tuổi Mão sẽ nhận được sự cất nhắt từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tưng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính những người tuổi Mão cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. Bạn hãy an nhiên mà tận hưởng niềm vui này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.