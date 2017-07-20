Phụ nữ thuộc 3 con giáp này ‘lười vô địch thiên hạ’ nhưng giàu nứt vách đổ tường, lấy chồng đại gia

Tâm linh - Tử vi 20/07/2017 10:55

Ai trong chúng ta cũng thích “ngồi mát ăn bát vàng”, tuy nhiên việc gì đi quá giới hạn cũng không tốt. Với 3 con giáp dưới đây, tính cách lười biếng dường như đã “ăn sâu vào máu” không dễ gì thay đổi.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này ‘lười vô địch thiên hạ’ nhưng giàu nứt vách đổ tường, lấy chồng đại gia - Ảnh 1
Tuổi Ngọ đứng đầu danh sách những con giáp lười biếng - Ảnh: Internet

Đứng đầu trong danh sách này là những cô gái tuổi Ngọ. Để tiết kiệm thời gian, họ luôn làm mọi việc một cách nhanh chóng mà không màng đến chất lượng, kết quả của công việc. Đôi khi, vì tính cách này mà người tuổi Ngọ làm hỏng nhiều công việc quan trọng.

Mặc dù mọi người xung quanh thường xuyên góp ý về tính xấu này nhưng họ vẫn điềm nhiên xem như chưa có điều gì xảy ra. Thậm chí, trớ trêu là nhờ tính lười này mà không ít người tuổi Ngọ lại gặt hái được nhiều thành công bất ngờ.

Tuổi Thân

Trong suy nghĩ của người tuổi Thân, họ là những người phụ nữ năng động, không phải người phụ nữ của gia đình nên những công việc bình thường trong gia đình không phải là điều đáng để họ quan tâm.

Đôi khi, những cô nàng tuổi Thân cũng cố gắng để khắc phục tính cách này nhưng mỗi khi như vậy mọi việc lại càng rối tung lên, người khác lại phải khắc phục hậu quả mà họ đã gây ra. 

Dù lười biếng nhưng mỗi khi bắt tay vào làm việc, những cô gái tuổi Thân thay đổi hoàn toàn. Nhờ sự thông minh và chăm chỉ mà sự nghiệp của họ thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Phụ nữ thuộc 3 con giáp này ‘lười vô địch thiên hạ’ nhưng giàu nứt vách đổ tường, lấy chồng đại gia - Ảnh 2
Những người tuổi Dậu cực kỳ ghét làm việc nhà - Ảnh: Internet

Hầu hết những cô gái tuổi Dậu rất khó chiều chuộng, tâm trạng của họ thay đổi thất thường, khó đoán. Với những việc họ không thích hay không hứng thú thì chỉ làm qua loa, không quá để tâm.  Đối với họ, "làm việc nhà" là 3 từ mà những cô gái tuổi Dậu cực kỳ ghét. Họ chỉ làm khi tâm trạng vui vẻ, thích thú.

Tuy vậy, những cô nàng tuổi Dậu lại rất được các chàng trai yêu thích. Đặc biệt, những người đàn ông thành đạt, giàu có rất thích tính cách tự lập của các cô gái tuổi Dậu. Do đó, cuộc sống của phụ nữ thuộc con giáp này rất sung sướng, hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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