Top con giáp được tăng lương 'ầm ầm' trong tháng 8/2017

Tâm linh - Tử vi 19/07/2017 16:30

Đây là những con giáp có thu nhập khủng, tiền tài dư dả nhất trong tháng 8/2017

Tuổi Tý

Top con giáp được tăng lương 'ầm ầm' trong tháng 8/2017 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 8 này, các nguồn thu nhập của người tuổi Tý đều tăng đáng kể. Đầu tháng, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, người thân trong gia đình cũng sẽ có chuyện vui.

Không những vậy, tháng này họ còn gặp được quý nhân phò trợ. Tiền tài cũng ngày một tăng chứ không thể giảm. Thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi Tý cũng có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, được tăng lương hay thưởng. Chỉ cần họ cố gắng hết mình, có mục tiêu rõ ràng thì thế nào cũng thành công, tiền tài dư dả.

Tuổi Ngọ

Trong danh sách những con giáp tăng thu nhập, tiền tài chất ngất trong tháng 8/2017 này không thể thiếu tuổi Ngọ. Sang tháng 8 này, họ có nhiều cơ hội có thu nhập khủng. Dù vậy, họ nên xem xét cẩn thận về tương lai, đừng vì lợi nhuận lớn trước mắt mà không nghĩ chuyện sau này.

Với những cơ hội kiếm nhiều tiền trong tháng 8 này, người tuổi Ngọ nên có tính toán, nghĩ suy để có mục tiêu nhất định. Nhưng hơn hết, họ nên có kế hoạch xài tiền cẩn trọng, đừng xài tiền hoang phí mà ảnh hưởng đến chuyện tiền nông sau này.

Tuổi Mùi

Top con giáp được tăng lương 'ầm ầm' trong tháng 8/2017 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Mùi trong tháng 8 này có những bước tiến lớn. Sự nghiệp suôn sẻ hanh thông, còn có cơ hội thăng tiến trong công việc. Tiền tài vì vậy mà không ngừng tăng. Họ còn gặp được quý nhân giúp sức, trở ngại gì cũng có thể vượt qua được.

Khi có dự định gì cho tương lai, đừng để lộ quá nhiều, phòng trường hợp tiểu nhân gây chuyện. Tháng 8 này khá tốt với người tuổi Mùi, mọi chuyện đều tốt, cuối tháng vận mệnh sẽ càng rực rỡ. Do đó, hãy luôn sẵn sàng trong tâm thế nắm lấy nhiều cơ hội tốt nhé!

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này thì cả đời sướng như tiên, muốn gì được đó!

Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này thì cả đời sướng như tiên, muốn gì được đó!

Nhiều người không biết rằng ngày sinh có thể tiết lộ một phần về vận mệnh sau này của con người

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 23 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 23 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay