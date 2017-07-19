Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này thì cả đời sướng như tiên, muốn gì được đó!

Tâm linh - Tử vi 19/07/2017 16:30

Nhiều người không biết rằng ngày sinh có thể tiết lộ một phần về vận mệnh sau này của con người

Ngày sinh là khởi đầu của sự sống, đánh dấu một giai đoạn mới trong mỗi gia đình. Và thực tế thì ngày sinh cũng nói lên phần nhiều về cuộc đời. Người này có cuộc sống khó khăn hay sung sướng, nhàn nhã hay vất vả, đều có thể nhìn thấy trước qua số cuối của ngày sinh. Phụ nữ có số cuối ngày sinh là những số này thì cuộc đời rất suôn sẻ, hạnh phúc vui vẻ.

Vậy đâu là những con số may mắn đó?

Số cuối của ngày sinh là 2

Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này thì cả đời sướng như tiên, muốn gì được đó! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với Châu Á, chữ số sẽ luôn có thể là căn bản nói lên số phận của con người. Và số 2 luôn được xem là con số mang đến nhiều vận may và điều tốt đẹp. Do đó, phụ nữ sinh vào ngày 2, 12, 22 thì sinh ra đã mang số phần giàu sang, sung sướng, cả đời không lo gì. Bên cạnh đó, đây còn là những nàng giáp sống tình cảm, lại giỏi giang, biết kiếm tiền. Vì vậy họ được không ít người để ý và nể trọng. Nhờ nhân duyên tốt mà họ có được hôn nhân hạnh phúc. Họ còn là người vợ luôn có thể ở bên trợ giúp cho chồng, giúp chồng thành công trong công việc.

Số cuối của ngày sinh là 6

Trong tử vi, số 6 luôn được yêu thích. Đây là con số nói lên sự suôn sẻ, hanh thông, thịnh vượng, mang đến cuộc đời thuận lợi, hạnh phúc. Phụ nữ sinh vào ngày 6, 16 hay 26 từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ. Có gia đình chở che, có bạn bè thân thiết, đi làm thì có đồng nghiệp tốt, sếp trọng dụng, lại có cơ hội thăng quan tiến chức. Do đó mà họ khiến không ít người ghen tị, đố kị. Dù vậy, đây không phải là người phải nhờ vả, cầu cạnh người khác. Ngược lại, họ luôn cố gắng hết mình, độc lập tạo dựng sự nghiệp. Nhưng đây là những người sống có phần cảm tính, quá nhạy cảm nên dễ đau buồn. Dù vậy, cuộc đời họ vẫn rất suôn sẻ, hạnh phúc, giàu sang về sau.

Số cuối của ngày sinh là 9

Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này thì cả đời sướng như tiên, muốn gì được đó! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhắc tới số 9, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự vững vàng, vĩnh cửu. Người sinh vào ngày 9, 19 hay 29 thì luôn được an bài số phận sung sướng hơn người. Họ luôn gặp nhiều vận may, đường con cái rất tốt, sinh được quý tử, đủ trai gái. Họ không những có phúc đức mà còn đem lại may mắn, điều tốt lành cho gia đình. Số 9 còn được quan niệm là con số tốt cho việc làm ăn, kinh doanh. Do đó, người có số cuối ngày sinh là 9 luôn gặp được quý nhân phò trợ. Làm ăn, làm việc hay ở cạnh những người này luôn gặp nhiều vận may, mọi chuyện đều thuận lợi tốt đẹp.

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