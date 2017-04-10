Phụ nữ sở hữu nét tướng dưới đây chắc chắn sống trường thọ, hưởng phúc cả đời

Tâm linh - Tử vi 10/04/2017 10:37

Nhân tướng học đúc kết, những người có nét tướng dưới đây sẽ có cuộc đời viên mãn, sống trường thọ cùng với con cháu.

Phụ nữ “hội tụ” một trong những nét tướng dưới đây, đều là người có phúc mệnh lớn, “sống lâu trăm tuổi”.

Phụ nữ sở hữu nét tướng dưới đây chắc chắn sống <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/truong-tho.topic'>trường thọ</a>, hưởng phúc
Phụ nữ sở hữu một trong mười nét tướng dưới đây, sẽ sống trường thọ, hưởng phúc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Người có âm thanh phát ra từ cổ họng trong trẻo và cao. Tiếng nói rõ ràng có thần khí.

2. Người đến tuổi trung niên (khoảng ngoài 30 tuổi) lông mày bắt đầu mọc dài và sắc thái tươi nhuận là tốt. Đối với người lớn tuổi và mập, phần cổ phía trên có thêm lớp da trễ xuống vai. Đây là một trong những biểu hiện của người sống thọ.

3. Người có mũi tròn, cân đối, sống mũi cao đầy đặn và thẳng là người trường thọ.

4. Người cơ thể yếu, móng chân thường có màu trắng tái nhợt, do thiếu máu hoặc không đủ chất dinh dưỡng. Còn đối với người khỏe mạnh, sống thọ, móng chân luôn có màu hồng nhạt, da dẻ tươi sáng.

5. Người sống thọ thường có lỗ tai, vành tai rất lớn và dày, đặc biệt dái tai dài.

Phụ nữ sở hữu nét tướng dưới đây chắc chắn sống trường thọ, hưởng phúc
 Người sống thọ thường có lỗ tai, vành tai rất lớn và dày, đặc biệt dái tai dài - Ảnh minh họa: Internet

6. Nếu người có lông mày đều, rõ nét và cân đối, chắc chắn họ sẽ sống thọ trên 65 tuổi.

8. Phụ nữ có đôi chân khỏe mạnh, bắp chân lớn và chắc là dấu hiệu rất tốt cho sức khỏe, ngay cả khi đã lớn tuổi. Cơ chân chắc, giúp họ phòng chống gãy xương hông và tránh được các biến chứng khi về già.

9. Người sống trường thọ sẽ có hàm răng rất đều và trắng. Không mắc phải các căn bệnh liên quan đến răng miệng. Thận có liên quan mật thiết đến răng, nếu răng chắc khỏe thì không phải lo lắng quá nhiều đến chất lượng của thận.

Phụ nữ sở hữu nét tướng dưới đây chắc chắn sống trường thọ, hưởng phúc
Người sống trường thọ sẽ có hàm răng rất đều và trắng - Ảnh minh họa: Internet

10. Người có lưng rộng, bụng dầy, khi tiếp xúc với người đối diện luôn toát ra thần khí rạng rỡ, tươi trẻ. Đây cũng là dấu hiệu của người sống thọ.

 

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