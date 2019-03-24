Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này sinh ra là để đem lại tài lộc cho chồng, con cháu 3 đời cũng được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/03/2019 10:30

Tử vi học chỉ rõ, phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này được trời ban phúc khí, không chỉ sung sướng ấm êm cho mình mà còn giúp con cháu 3 đời tha hồ hưởng phú quý vinh hoa.

Những người sinh vào tháng âm lịch này không chỉ vượng phu ích tử mà còn giúp gia đình chồng ăn nên làm ra, hưng thịnh vạn phần.

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này sinh ra là để đem lại tài lộc cho chồng, con cháu 3 đời cũng được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Khi còn trẻ, họ mang lại may mắn cho mẹ cha, đến khi kết hôn lại giúp vận thế của gia đình chồng đi lên, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 2 âm lịch

Nữ giới sinh vào tháng 2 âm lịch là người có tính tình ôn hòa, nhân hậu. Họ sống tình cảm, luôn mở lòng quan tâm, giúp đỡ người khác. Đây là mẫu phụ nữ trọng tình nghĩa, xem nhẹ vật chất và sẵn lòng từ chối những lời mồi chài khiếm nhã. Khả năng khước từ cám dỗ giúp phụ nữ sinh tháng 2 âm lịch luôn một lòng một dạ với chồng con.

Vậy nên, họ được quý nhân hết lòng thương yêu, bề trên tương trợ. Phúc khí đầy mình giúp mẫu phụ nữ này có cuộc sống bình yên, thuận lợi. Khi còn trẻ, họ mang lại may mắn cho mẹ cha, đến khi kết hôn lại giúp vận thế của gia đình chồng đi lên, tiền tài dư dả, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này sinh ra là để đem lại tài lộc cho chồng, con cháu 3 đời cũng được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Hôn nhân hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, nên người, của cải chất đống chính là hậu vận của phụ nữ sinh tháng 5 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5 âm lịch

Từ nhỏ đến lớn, phụ nữ sinh tháng 5 âm lịch chưa bao giờ phải chịu khổ. Họ được mẹ cha thương yêu, anh chị em nuông chiều nên cuộc đời phẳng lặng, ấm êm vô cùng. Thuở đầu lập nghiệp, nếu người khác phải chật vật trăm bề thì quý cô sinh vào tháng 5 âm lịch lại dễ dàng thành công, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Mẫu phụ nữ này còn có vận tình duyên đỏ như son, có rất nhiều người say mê, theo đuổi. Chồng của họ là người nhất mực thủy chung, chăm chỉ làm ăn để chăm lo cho gia đình chu toàn. Hôn nhân hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, nên người, của cải chất đống chính là hậu vận của họ.

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này sinh ra là để đem lại tài lộc cho chồng, con cháu 3 đời cũng được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 3
Con cái của phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch chắc chắn sẽ có tài, có chí lại hiếu thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 âm lịch

Phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch ngay từ thuở nhỏ đã là niềm tự hào của cả gia đình. Nàng thông minh, học giỏi và có chí hướng nên ngay từ thời còn đi học đã kiếm ra tiền, tuổi 25 đã có cho mình sự nghiệp vững chắc, tương lai xán lạn. Nàng không bao giờ nhìn vào độ dày của ví tiền để đánh giá một người đàn ông. Mẫu phụ nữ này chỉ nguyện nên duyên với người đàn ông chân thành, trách nhiệm và có chí tiến thủ. Vậy nên, cả đời họ không bao giờ phải giữ chồng, càng không sợ kẻ thứ ba chen chân.

Con cái của phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch chắc chắn sẽ có tài, có chí lại hiếu thuận. Nhờ có sự dẫn dắt, định hướng của người mẹ tài năng bé chắc chắn sẽ là người có địa vị trong xã hội, công thành danh toại.

Phụ nữ sinh vào năm này 30 tuổi hôn nhân hạnh phúc, 40 vượng phu vượng tử, 50 sung túc giàu có, cả đời viên mãn

Phụ nữ sinh vào năm này 30 tuổi hôn nhân hạnh phúc, 40 vượng phu vượng tử, 50 sung túc giàu có, cả đời viên mãn

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, phụ nữ sinh vào những năm này vô cùng may mắn, phú quý, cả đời giàu sang, hưng thịnh.

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Từ khóa:   vượng phu ích tử

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