Vợ tuổi này vượng phu ích tử bậc nhất, chồng nào lấy được nghèo mấy cũng trở thành đại gia, phát tài nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 22/01/2019 17:32

3 nàng giáp vượng phu ích tử này nổi tiếng giỏi giang, kiếm tiền như nước. Họ yêu chồng thương con, chấp nhận hi sinh tất cả cho gia đình mà không hề toan tính.

Dù không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng những nàng giáp sau chính là tay hòm chìa khóa, mang lại phúc khí cho cả gia đình. Chồng nào lấy được như rước thần tài vào nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Vợ tuổi này vượng phu ích tử bậc nhất, chồng nào lấy được nghèo mấy cũng trở thành đại gia, phát tài nhanh chóng - Ảnh 1
Có vợ tuổi này chồng như hổ mọc thêm cánh, làm ăn thuận lợi, nghèo mấy cũng trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Dậu: Yêu gia đình hơn cả chính mình

Dậu là nàng giáp chăm chỉ, siêng năng và hết mình trong công việc. Họ cần mẫn trong từng tiểu tiết nên dù không được ai nâng đỡ Dậu vẫn từng bước khẳng định chính mình, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, ở nàng Dậu lại có sự nóng nảy, dễ mất bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn.

Tuy nóng như lửa nhưng Dậu không hề thù lâu nhớ dai, họ mau giận mau quên, dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của đối phương. Trong gia đình, nàng luôn nhẫn nhịn vì chồng vì con, chấp nhận lùi về phía sau để chồng an tâm phát triển, gầy dựng cơ ngơi. Có vợ tuổi này chồng như hổ mọc thêm cánh, làm ăn thuận lợi, nghèo mấy cũng trở thành đại gia.

Vợ tuổi này vượng phu ích tử bậc nhất, chồng nào lấy được nghèo mấy cũng trở thành đại gia, phát tài nhanh chóng - Ảnh 2
Vợ tuổi Mùi sẽ giúp chồng đổi vận sau một đêm, tiền chật chật nhà, cả đời sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mùi: Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng ấm áp

Những ai gặp Mùi lần đầu tiên đều nghĩ họ khó gần, xa cách. Thế nhưng, bên trong sự lạnh lùng, gai góc và có phần kiêu kỳ ấy lại là một trái tim ấm áp, một người sống tình cảm, chân thành. Vì là người kín tiếng nên chỉ khi đủ thân thiết con giáp này mới tỏ lộ tâm tư tình cảm của mình. Thế nên, dù được nhiều đàn ông giàu có đeo đuổi, say mê nhưng Mùi chỉ nguyện nên duyên với người khiến trái tim mình loạn nhịp, cho họ cảm giác an toàn.

Sau khi kết hôn, Mùi luôn ra sức vun đắp cho mái ấm của mình. Họ đủ tinh tế để quan tâm, chia sẻ với chồng mọi điều trong cuộc sống. Đủ bản lĩnh để nuôi dạy, chăm sóc con cái nên người. Vợ tuổi Mùi sẽ giúp chồng đổi vận sau một đêm, tiền chật chật nhà, cả đời sang giàu.

Vợ tuổi này vượng phu ích tử bậc nhất, chồng nào lấy được nghèo mấy cũng trở thành đại gia, phát tài nhanh chóng - Ảnh 3
Không ngoa khi nói Sửu chính là cánh tay trái, giúp chồng định hướng sự nghiệp cực khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Sửu: Quản lý tài chính khoa học

Thuở độc thân phụ nữ tuổi Sửu thường tiêu xài hoang phí, vung tay quá trán nhưng sau khi kết hôn họ lại thay đổi hoàn toàn. Nàng quản lý tiền bạc khoa học, tích cóp cực giỏi nên kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể.

Có Sửu làm hậu phương, chồng chỉ cần nỗ lực phấn đấu bởi ở nhà đã có vợ tính toán chi tiết cho những kế hoạch kinh doanh của mình. Không ngoa khi nói Sửu chính là cánh tay trái, giúp chồng định hướng sự nghiệp cực khôn ngoan.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Có 3 con giáp vượng phu ích tử này trong nhà, chồng như cầm tiền trên tay, cả đời sung sướng vô lo

Có 3 con giáp vượng phu ích tử này trong nhà, chồng như cầm tiền trên tay, cả đời sung sướng vô lo

Phụ nữ thuộc top con giáp này nổi tiếng vượng phu ích tử, giúp gia đình hưng thịnh, phát đạt, đàn ông tu 10 kiếp mới lấy được.

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