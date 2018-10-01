Có 3 con giáp vượng phu ích tử này trong nhà, chồng như cầm tiền trên tay, cả đời sung sướng vô lo

Không chỉ mang lại tài lộc, tiền của cho chồng, nàng dâu tuổi này còn thảo hiền, chăm sóc quan tâm đến bố mẹ chồng chu đáo, không chê vào đâu được.

Đến với nhau vì tình yêu nên bao nhiêu cực khổ, vất vả Dậu cũng tình nguyện kề vai sát cánh bên chồng. Đây cũng là người con dâu khiến bố mẹ chồng có thể thoải mái, vui vẻ sống cùng khi về già. Đàn ông tuổi Sửu, Ngọ, Tý nếu cưới được nàng Dậu làm vợ sẽ càng hưng thịnh, giàu có, công danh sự nghiệp xán lạn hơn người.

Dậu là nàng giáp thấu hiểu lòng người, biết cách đối nhân xử thế nên được bề trên yêu thương nâng đỡ. Thuở độc thân, nàng được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào túi tiền để chọn chồng như những cô gái thực dụng khác Dậu chỉ dựa vào cách đối phương yêu thương, chăm sóc mình là đủ.

Có nàng giáp này trong nhà, chồng ngồi chơi cũng hốt bạc, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng chăm chỉ, siêng năng. Họ có thể dốc toàn lực để làm việc, không quản ngày đêm miễn sao nhận được kết quả cao nhất, xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Khôn khéo, cần cù nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó Sửu vẫn tự lực cánh sinh, vươn lên làm giàu.

Dẫu đã sung sướng, an nhàn nhưng Sửu không khinh khi bất cứ ai, càng không lên mặt hống hách. Ở họ có sự gần gũi, chân tình và khả năng nhìn người. Đấy chính là lí do vì sao nàng trở thành cánh tay trái hoàn hảo, hỗ trợ chồng hiệu quả trong sự nghiệp. Có nàng giáp này trong nhà, chồng ngồi chơi cũng hốt bạc, tiền nhiều vô kể.

Khi nên duyên vợ chồng nàng mới toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, gia đình, và cả nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Sinh ra đã mang mệnh phú quý, ngủ trên đống tiền nên Hợi như cành vàng lá ngọc, sung sướng đủ đường. Thế nhưng, Hợi không hề ỷ lại vào mẹ cha, cũng không lười lao động mà luôn muốn tự khẳng định chính mình. Họ nhanh chóng gặt hái thành công ngoài mong đợi, có cuộc đời độc thân huy hoàng rực rỡ.

Yêu nhiều, gặp nhiều đối tượng xứng lứa vừa đôi với mình nhưng khi chưa kết hôn Hợi luôn dè dặt, đề phòng. Chỉ đến khi nên duyên vợ chồng nàng mới toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, gia đình, và cả nhà chồng. Có vợ tuổi này đàn ông chỉ cần tập trung phát triển sự nghiệp, mọi chuyện đã có nội tướng lo liệu đâu vào đấy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.