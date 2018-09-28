3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền chất chật két trong 3 tháng đầu năm 2019

Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách sau, bởi bạn không chỉ phát tài phát lộc, muốn gì được nấy mà còn có vận tình duyên đỏ như son trong 3 tháng đầu năm 2019.

Những sóng gió, chông chênh của năm cũ sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho phúc lộc kề vai sát cánh bên đời Ngọ. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tình duyên viên mãn chính là may mắn lớn nhất mà con giáp này có được.

Những tháng đầu năm 2019 người tuổi Ngọ sẽ làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi. Dẫu không hề mưu cầu của cải, càng không tranh đoạt của ai nhưng vận may cứ đeo bám khiến Ngọ muốn nghèo cũng không được, đếm tiền sái tay không hết.

Nhờ sống lương thiện, nghĩa tình nên phúc phần của Tý giúp họ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, chỉ việc nằm ngửa mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ được thần tài thương yêu, quý nhân cưng chiều 3 tháng đầu năm 2019 sẽ mở ra cho Tý cả năm tài lộc rực rỡ. Nhờ sống lương thiện, nghĩa tình nên phúc phần của Tý giúp họ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, chỉ việc nằm ngửa mà ăn.

Tài sản mà Tý kiếm được trong khoảng thời gian này giúp họ tha hồ sống dư dả đến cuối năm, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Từ việc được tăng lương cho đến thăng tiến, bước lên những vị trí cao hơn chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cần cù, chăm chỉ nên chẳng bất ngờ nếu trong năm mới Sửu được đáp đền xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Cát tinh chiếu mệnh, bề trên giúp đỡ khiến Sửu có vô số cơ hội cải thiện thu nhập. Từ việc được tăng lương cho đến thăng tiến, bước lên những vị trí cao hơn chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tay.

Nếu đang ấp ủ dự định, kế hoạch nào đấy Sửu hãy bắt tay thực hiện ngay bởi thời cơ không chờ đợi ai, càng không đến lần thứ hai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.