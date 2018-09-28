3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền chất chật két trong 3 tháng đầu năm 2019

Theo thuyết tử vi tướng số, người thuộc 3 con giáp này sẽ may mắn ngập nhà, tài lộc nở rộ, cơ hội phát tài cứ ào ào chảy vào nhà tới tấp.
- Phụ nữ thuộc 4 con giáp này: Tình duyên lận đận, cả đời vất vả, bất hạnh
- Sau tuổi 40: top con giáp này sẽ giàu sang vô đối, sung túc an nhàn, tha hồ hưởng phúc
Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách sau, bởi bạn không chỉ phát tài phát lộc, muốn gì được nấy mà còn có vận tình duyên đỏ như son trong 3 tháng đầu năm 2019.
Tuổi Ngọ
Những tháng đầu năm 2019 người tuổi Ngọ sẽ làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi. Dẫu không hề mưu cầu của cải, càng không tranh đoạt của ai nhưng vận may cứ đeo bám khiến Ngọ muốn nghèo cũng không được, đếm tiền sái tay không hết.
Những sóng gió, chông chênh của năm cũ sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho phúc lộc kề vai sát cánh bên đời Ngọ. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tình duyên viên mãn chính là may mắn lớn nhất mà con giáp này có được.
Tuổi Tý
Nhờ được thần tài thương yêu, quý nhân cưng chiều 3 tháng đầu năm 2019 sẽ mở ra cho Tý cả năm tài lộc rực rỡ. Nhờ sống lương thiện, nghĩa tình nên phúc phần của Tý giúp họ thành công rực rỡ trong sự nghiệp, chỉ việc nằm ngửa mà ăn.
Tài sản mà Tý kiếm được trong khoảng thời gian này giúp họ tha hồ sống dư dả đến cuối năm, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.
Tuổi Sửu
Cần cù, chăm chỉ nên chẳng bất ngờ nếu trong năm mới Sửu được đáp đền xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Cát tinh chiếu mệnh, bề trên giúp đỡ khiến Sửu có vô số cơ hội cải thiện thu nhập. Từ việc được tăng lương cho đến thăng tiến, bước lên những vị trí cao hơn chính là tương lai Sửu nắm chắc trong tay.
Nếu đang ấp ủ dự định, kế hoạch nào đấy Sửu hãy bắt tay thực hiện ngay bởi thời cơ không chờ đợi ai, càng không đến lần thứ hai.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.