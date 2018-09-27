Sau tuổi 40: top con giáp này sẽ giàu sang vô đối, sung túc an nhàn, tha hồ hưởng phúc

Tuy nhiên, thời điểm tài lộc của Thìn vượng phát nhất là khi bước vào tuổi 40. Những kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy được trước đấy sẽ giúp con giáp này tự tin khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp. Vừa có chỗ đứng trong xã hội lại giỏi kiếm tiền chính là tương lai Thìn nắm chắc trong tay.

Theo thuyết tử vi tướng số người tuổi Thìn đã được định sẵn cuộc sống sang giàu, an nhàn từ khi mới chào đời. Họ thừa sự thông minh, khôn khéo và có năng lực làm lãnh đạo. Nếu làm thuê có thể giúp Thìn nhanh chóng vươn lên những chức vụ cao hơn thì việc làm chủ sẽ giúp Thìn ngày càng sung túc, tiền tài dư dả.

Càng về hậu vận người tuổi Thân càng hốt vàng hốt bạc, thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, khôn ngoan lại có trí tuệ hơn người nên rất dễ thành công. Họ biết cách ứng phó với mọi hoàn cảnh, đối phó với đủ dạng người nên trong bất cứ trường hợp nào, dù bí bách đến mấy Thân cũng dàn xếp êm xuôi. Nhờ vậy mà con giáp này có mối quan hệ rất rộng, những người sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi Thân cần.

Chưa kể, nhờ được phúc tinh chiếu mệnh nên Thân càng vượng vận tài lộc, thăng tiến vùn vụt. Càng về hậu vận người tuổi Thân càng hốt vàng hốt bạc, thành công rực rỡ. Tuổi 40 chính là lúc thời cơ chín muồi để Thân có bước đột phá cho sự nghiệp của mình. Sau đấy, họ chỉ việc ngồi chơi nốt bạc, nằm ngửa mà ăn.

Tính tình hòa nhã, ưa làm việc thiện, giúp đỡ người khác nên Sửu nhận được rất nhiều phúc đáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự chăm chỉ, siêng năng và cần mẫn của người tuổi Sửu chính là chìa khóa tạo nên những thành tựu trong đời họ. Cộng thêm tính tình hòa nhã, ưa làm việc thiện, giúp đỡ người khác nên Sửu nhận được rất nhiều phúc đáp.

Khi còn trẻ Sửu phải lăn lộn kiếm sống, vất vả mưu sinh nhưng chính nhờ chịu thương chịu khó nên ai cũng tạo điều kiện hỗ trợ con giáp này hết mình. Sau tuổi 35 Sửu đã dần có thêm những thành quả nhất định cho mình, thoát khỏi cảnh nghèo vươn lên làm giàu. Chỉ cần phát huy những ưu điểm của mình thì tuổi già Sửu sẽ an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc viên mãn vô cùng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.