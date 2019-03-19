Phụ nữ sinh vào năm này 30 tuổi hôn nhân hạnh phúc, 40 vượng phu vượng tử, 50 sung túc giàu có, cả đời viên mãn

Phụ nữ tuổi này có số phượng hoàng, cả đời không lo thiếu tiền, sau khi kết hôn lại vượng phu ích tử nên được chồng con thương yêu, nuông chiều hết mực, hạnh phúc viên mãn.

Khoảng thời gian từ 30 – 50 tuổi, phụ nữ tuổi Mão sẽ làm đâu thắng đó, vô số cơ hội làm giàu cứ ập vào nhà tới tấp khiến họ muốn nghèo cũng không được. Hãy cứ chăm chỉ lao động, nắm bắt cơ hội thì càng về hậu vận nàng giáp này càng thành công mỹ mãn, hạnh phúc ngất ngây.

Mão là nàng giáp sống tình cảm, chân thành và luôn biết cách đối nhân xử thế. Thuở đầu lập nghiệp người tuổi Mão phải khổ cực vô cùng. Họ vì cả tin mà bị người khác lừa gạt, vì mềm lòng mà bị vạ lây, đánh mất tất cả. Thế nhưng, từ trung vận trở đi đời Mão sẽ bước sang trang mới. Từ sự nghiệp, tài vận, hôn nhân đều thăng hoa bất ngờ.

Dần không cho phép bản thân dựa dẫm, ỷ lại vào bất cứ ai, nhất là gia đình và đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần mạnh mẽ, độc lập và đủ khôn ngoan để đối mặt với cuộc đời. Dù sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó thì chính Dần cũng tự nỗ lực để có được thứ mình muốn. Họ không cho phép bản thân dựa dẫm, ỷ lại vào bất cứ ai, nhất là gia đình và đàn ông.

Nhờ thế, nàng Dần ngày càng bản lĩnh, kiên cường và gặt hái thành công trong sự nghiệp. Sau những vất vả, khó khăn ngưỡng tuổi 30 sẽ là dấu mốc thời gian giúp Dần được hưởng thụ thành quả của mình. Tiền chất chật túi, vàng rải khắp sân và cuộc hôn nhân hạnh phúc như mơ chính là phúc phần mà Dần xứng đáng nhận được.

Cả đời Tý sẽ ngập trong bạc tiền, êm đềm hưởng lộc bên đàn con cháu hiếu thảo, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh phụ nữ tuổi Tý nhanh nhẹn, khôn ngoan và nhạy bén. Họ chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, cũng không để vận may trôi qua một cách vô nghĩa. Vậy nên, sau tuổi 30 nàng Tý sẽ có cuộc sống như mơ với tiền tài dư dả, nhà cao cửa rộng và một người đàn ông nuông chiều mình như bà hoàng.

Càng về hậu vận nàng Tý càng thêm phúc thêm phần. Họ làm gì cũng thành công tốt đẹp, làm một hưởng mười. Cưới được nàng giáp này làm vợ, chồng như hổ mọc thêm cánh, gia đình hưng thịnh, làm ăn thịnh vượng bất ngờ. Cả đời Tý sẽ ngập trong bạc tiền, êm đềm hưởng lộc bên đàn con cháu hiếu thảo, thành công.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.