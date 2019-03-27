Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này lúc còn trẻ khổ cực, vất vả bao nhiêu thì sau 35 cũng là bà hoàng, tự làm đại gia

Không cần cậy nhờ đàn ông, càng không chấp nhận kiếp sống bám, phụ nữ sinh vào những tháng âm lịch này cũng dư sức tự kiếm bộn tiền, làm giàu nhanh chóng. Từ ngưỡng 35 trở đi, họ sẽ sung sướng như bà hoàng, mua sắm chẳng thèm xem giá, nhà xe có đủ, ai cũng phát hờn.

Từ ngưỡng 35, phụ nữ sinh tháng 2 âm lịch sẽ hái trái ngọt đời mình. Họ có sự nghiệp vững chắc với công việc yêu thích, được sống với đam mê và không ngừng sáng tạo mỗi ngày. Nhờ thế, càng về hậu vận người phụ nữ này càng phát tài, sung túc.

Người sinh vào tháng 2 âm lịch rất lương thiện, hòa nhã và biết cách đối nhân xử thế. Họ khôn khéo trong ứng biến nên từ cuộc sống, công việc đến tình duyên đều thuận lợi như ý. Trong sự nghiệp, họ là người cầu tiến, có chí làm giàu nên dù cơ cực đến mấy cũng không bỏ cuộc. Ngược lại, càng vất vả, càng gian truân họ càng có cơ hội khẳng định chính mình, vươn lên đổi đời.

Một tay gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền cực đỉnh nên việc sở hữu nhà cao, cửa rộng, xe sang chỉ là chuyện nhỏ với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 3 âm lịch

Phụ nữ sinh tháng 3 âm lịch khá ngang bướng, hiếu thắng và cương trực. Đôi khi chính vì quá thẳng thắn, nóng tính mà họ vô tình gây ra những sai lầm tai hại, khiến người khác hiểu lầm. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, càng làm việc người khác sẽ hiểu thấu tâm can, sự tử tế của phụ nữ sinh tháng 3 âm lịch.

Từ thuở đầu lập nghiệp họ đã phải gánh chịu vô số tai ương, thất bại. Thế nhưng, nhờ sự kiên định, họ lấy sai lầm làm bài học để bản thân thêm hiểu biết, kinh nghiệm trong chốn thương trường. Thành công sẽ mỉm cười với mẫu phụ nữ này ở ngưỡng 35.

Một tay gầy dựng sự nghiệp, kiếm tiền cực đỉnh nên việc sở hữu nhà cao, cửa rộng, xe sang chỉ là chuyện nhỏ với họ. Vận tài lộc của quý cô này sẽ càng hưng thịnh khi họ bước vào tuổi 40, hậu vận chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, tận hưởng cuộc sống xa hoa phú quý chính là phúc phần của họ.

Khi ở ngưỡng 35 mẫu phụ nữ này đã có tiền tỷ trong tay, cuộc sống ổn định vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 âm lịch

Dù sinh ra đã ngậm thìa vàng hay cần cù bù thông minh thì phụ nữ sinh tháng 9 âm lịch cũng có dư tài năng, bản lĩnh để tự thân lập nghiệp. Họ chăm chỉ, có mục tiêu rõ ràng nên biết rõ mình cần gì, muốn gì, phải đi như thế nào để chạm tay vào thành công. Vậy nên, khi ở ngưỡng 35 mẫu phụ nữ này đã có tiền tỷ trong tay, cuộc sống ổn định vô cùng.

Họ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho mẫu phụ nữ dám nghĩ dám làm, được sống cuộc đời mà mình mong muốn, chẳng phải lo lắng chuyện tiền nong.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.