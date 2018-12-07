Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này cả đời sung sướng, được chồng cưng nựng, tiêu tiền khỏi nghĩ

Tâm linh - Tử vi 07/12/2018 16:17

Phụ nữ sinh vào tháng hoàng đạo này sẽ may cực may, tha hồ hưởng lộc trời cho, phú quý đầy nhà, sau khi lấy chồng càng sung sướng gấp bội.

Thuyết tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ có tương lai êm đềm, hậu vận ấm êm, cả đời sướng như tiên.

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này cả đời sung sướng, được chồng cưng nựng, tiêu tiền khỏi nghĩ - Ảnh 1
Phụ nữ sinh tháng 1 là người vượng phu ích tử, hưởng lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh tháng 1 âm lịch

Người xưa có câu “tháng một là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè”. Vậy nên, người sinh tháng giêng đã được định sẵn cuộc sống sung sướng, an nhàn. Thế nhưng, trước khi có được cuộc sống như mơ ấy họ đã phải nỗ lực hết sức, tâm huyết hết mực trong mọi dự án mới xứng đáng nhận lấy thành công.

Cộng thêm, phụ nữ sinh tháng 1 là người vượng phu ích tử, hưởng lộc trời cho. Sau khi lấy chồng họ sẽ giúp bạn đời ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình hưng thịnh. Càng về hậu vận họ càng được chồng nuông chiều, con cái hiếu thảo, tha hồ tận hưởng vinh hoa hạnh phúc.

Phụ nữ sinh tháng 4 âm lịch

Người sinh tháng 4 âm lịch là người lo xa, nghĩ rộng và luôn lường trước tất cả những điều không may có thể xảy đến bên đời. Vậy nên, dù bị cuộc đời vùi dập, bị ông trời quẳng vào bần cùng khốn khó thì họ vẫn sống sót, vẫn vững vàng vượt qua và gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Sau những bão dông, sau những túng quẫn phụ nữ sinh tháng này sẽ có được cuộc sống như mơ, tự mình làm đại gia. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng khiến người người ganh tỵ với người chồng tâm lý, giàu có và tài giỏi không kém. Đây chính là người phụ nữ có thể hi sinh tất cả vì chồng con, nhờ họ mà gia đình luôn ấm êm hòa thuận.

Phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch

Tháng hưng thịnh nhất năm chính là tháng mười, ai sinh tháng này không chỉ giỏi giang, khôn khéo mà còn có bản lĩnh làm giàu, tiêu xài thả ga cũng không hết. Càng về hậu vận nàng càng vững càng, thành công và có địa vị trong xã hội.

Có đủ điều kiện để lấy đàn ông giàu có làm chồng nhưng mẫu phụ nữ này lại là người trọng tình cảm, chỉ quyết nên duyên với người mình yêu. Vợ chồng hết mực tin tưởng, thủy chung nên hôn nhân của nàng viên mãn đến cuối đời, răng long đầu bạc vẫn mặn nồng như xưa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2019: Thần tài theo chân, phú quý tự ập vào nhà người sinh vào 3 tháng âm lịch này

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Tử vi tướng số đã chỉ rõ, những ai sinh vào 3 tháng âm lịch sau sẽ có một năm 2019 phát tài, hưng thịnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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