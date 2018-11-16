4 điềm báo trẻ thông minh bẩm sinh, phát tài trước tuổi 25, tương lai cực xán lạn

Tâm linh - Tử vi 16/11/2018 17:23

Nhân tướng học đã chỉ ra rằng những đứa trẻ sở hữu 4 nét phúc tướng dưới đây ngay từ nhỏ đã khôn ngoan, tài giỏi, lớn lên chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, giàu sang vô đối.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, giàu có, tương lai xán lạn đều có 4 nét phúc tướng này

4 điềm báo trẻ thông minh bẩm sinh, phát tài trước tuổi 25, tương lai cực xán lạn - Ảnh 1

Trẻ có nét tướng này không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn giàu có, thành công hơn người - 

Ảnh minh họa: Internet

Đôi tai dày, to

Người xưa có câu “tai to mặt lớn” để nói đến những người có địa vị, chức tước, công danh nổi trội. Thế nên, nếu bé có đôi tai dày, to cha mẹ hãy mừng thầm bởi con bạn sau này sẽ rất đa tài, thành công.

Càng về hậu vận người có nét tướng này càng gặt hái được nhiều thành công trong đời. Cha mẹ nhờ thế có thể yên tâm an dưỡng tuổi già, bình yên sống trong nhung lụa đến cuối đời.

4 điềm báo trẻ thông minh bẩm sinh, phát tài trước tuổi 25, tương lai cực xán lạn - Ảnh 2
Kiếm được nhiều tiền, gầy dựng tương lai tươi sáng, là niềm tự hào vô giá của gia đình là điều hiển nhiên với bé có vầng trán cao - Ảnh minh họa: Internet

Bé có vầng trán cao

Người có vầng trán cao, đầy đặn rất thông minh, khôn khéo và có trí nhớ cực tốt. Ngày nhỏ, chỉ cần bố mẹ dạy bảo điều gì một lần bé sẽ tiếp thu ngay lập tức. Nhờ thế, bé học rất giỏi, thành tích vượt xa các bạn đồng trang lứa.

Vậy nên, càng lớn bé càng khẳng định được chính mình trong sự nghiệp, cuộc sống. Kiếm được nhiều tiền, gầy dựng tương lai tươi sáng, là niềm tự hào vô giá của gia đình là điều hiển nhiên.

4 điềm báo trẻ thông minh bẩm sinh, phát tài trước tuổi 25, tương lai cực xán lạn - Ảnh 3
Nếu bé sở hữu hàng lông mày rõ nét, dài qua mí mắt và có dáng vòng cung thì đây chính là quý tướng trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày rõ nét, dài qua mí mắt

Theo nhân tướng học, lông mày chính là nét tướng thể hiện trí tuệ, tính cách của một người rõ nét, chính xác nhất. Nếu bé sở hữu hàng lông mày rõ nét, dài qua mí mắt và có dáng vòng cung thì đây chính là quý tướng trời cho. Người có dáng nét này lớn lên sẽ làm nên đại sự, có địa vị trong xã hội.

Không những phát tài phát lộc, họ còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhờ sự tinh tế, chu đáo của mình với bạn đời.

4 điềm báo trẻ thông minh bẩm sinh, phát tài trước tuổi 25, tương lai cực xán lạn - Ảnh 4
Hơn cả, đây là người có sức sáng tạo bất tận, rất phù hợp với những công việc đòi hỏi tư duy đổi mới mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt sáng, long lanh

Người có tư duy logic, biết cách phân tích rạch ròi các vấn đề và có chính kiến luôn sở hữu đôi mắt đen láy, sáng long lanh. Nó nói lên bản chất bên trong con người ấy, vừa có sự thiện lương chân tình, vừa đủ nhanh nhạy biết điều để không ai có thể lừa được mình, chính mình cũng không muốn vùi dập bất cứ ai để tiến thân.

Hơn cả, đây là người có sức sáng tạo bất tận, rất phù hợp với những công việc đòi hỏi tư duy đổi mới mỗi ngày. Nếu được định hướng đúng, bé chắc chắn sẽ có tương lai ngời sáng, nhà cao cửa rộng, công thành danh toại là điều hiển nhiên. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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