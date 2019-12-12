Phụ nữ đùi to là người nắm giữ ĐẠI LỘC, mang phú quý sang giàu về cho chồng con

Đùi to chính là nét phúc tướng phụ nữ, giúp chị em đại phú đại quý, tài lộc dồi dào, càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, mang lại may mắn cho chồng con.

Nếu sở hữu nét phúc tướng phụ nữ này, chị em sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, chẳng cần cậy nhờ ai vẫn dư sức tự làm đại gia, có bạc tỷ trong tay. Sau khi kết hôn, họ sẽ là tay hòm chìa khóa, giúp chồng đổi đời, nhà chồng hưng thịnh. Người phụ nữ vượng phu ích tử này sẽ giúp chồng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đùi to Sách nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ đùi to là người có cuộc đời may mắn, bình yên và có phúc đường con cái. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng họ không ngừng nỗ lực, cống hiến hết mình nên ngay từ thuở độc thân đã có tiền tỷ trong tay, cuộc sống đủ đầy.

Dau khi kết hôn, người phụ nữ vượng phu ích tử này sẽ giúp chồng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, con cái của họ cũng sẽ là những đứa trẻ thông minh, tài giỏi và hiếu thuận với mẹ cha. Nhờ thế, gia đạo luôn ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn. Sau khi có gia đình, đường tài lộc, công danh của họ sẽ càng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Trán cao Phụ nữ có trán “sân bay” là người có phúc lộc, phúc đức. Chẳng những thông minh, khôn khéo và biết cách đối nhân xử thế họ còn có gan làm giàu, không sợ gian truân. Nhờ thế, người có nét phúc tướng này ắt làm nên nghiệp lớn, nhà xe có đủ trước ngưỡng 35.

Sau khi có gia đình, đường tài lộc, công danh của họ sẽ càng thuận lợi. Tài giỏi, giàu có là thế nhưng chưa bao giờ mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này lên mặt với chồng. Ngược lại, họ luôn đủ tinh tế, dịu dàng và ôn nhu để được chồng yêu chiều cả đời. Sòng phẳng, rạch ròi và dám dấn thân nên càng về hậu vận họ càng giàu sang, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet Vòng ba lớn Sách nhân tướng học có nói, phụ nữ sở hữu thân hình thắt đáy lưng ong với chiếc eo thon, vòng ba lớn là người có nhiều may mắn tài lộc, mang lại phúc khí cho gia đình. Đây là nét tướng của mẫu phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ và sống lý trí. Sòng phẳng, rạch ròi và dám dấn thân nên càng về hậu vận họ càng giàu sang, tự làm đại gia của chính mình. Đàn ông cưới được người vợ có vòng ba lớn cả đời không lo thiếu tiền, nghèo mấy cũng phát tài, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. Dù gặp phải thất bại, sóng gió lớn đến mấy họ cũng thừa bản lĩnh để vượt qua tất cả - Ảnh minh họa: Internet Cằm ngắn Phụ nữ thường thích khuôn mặt V-line với chiếc cằm nhọn, tạo sự thon gọn. Thế nhưng trong nhân tướng học, chiếc cằm ngắn mới là phúc tướng phụ nữ. Đây là điềm báo chủ nhân có may mắn tiền tài, phúc lộc. Dù gặp phải thất bại, sóng gió lớn đến mấy họ cũng thừa bản lĩnh để vượt qua tất cả. Thế nên, họ sẽ là người vợ một lòng một dạ với chồng, dẫu chồng có lâm vào khốn cùng vẫn kề vai sát cánh. Càng về hậu vận phụ nữ có cằm ngắn càng kiếm được bộn tiền, phát tài cực to, được chồng chiều như bà hoàng, cả đời chung thủy. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ có 4 đặc điểm này trên cơ thể thì xác định sở hữu phúc tướng trời ban, càng già càng giàu Đây chính là những nét phúc tướng của phụ nữ, ai may mắn có được chẳng những cả đời không lo thiếu tiền mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp chồng phát tài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-dui-to-la-nguoi-nam-giu-dai-loc-mang-phu-quy-sang-giau-ve-cho-chong-con-346270.html