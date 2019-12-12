Phụ nữ đùi to là người nắm giữ ĐẠI LỘC, mang phú quý sang giàu về cho chồng con

Tâm linh - Tử vi 12/12/2019 16:16

Đùi to chính là nét phúc tướng phụ nữ, giúp chị em đại phú đại quý, tài lộc dồi dào, càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, mang lại may mắn cho chồng con.

Nếu sở hữu nét phúc tướng phụ nữ này, chị em sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, chẳng cần cậy nhờ ai vẫn dư sức tự làm đại gia, có bạc tỷ trong tay. Sau khi kết hôn, họ sẽ là tay hòm chìa khóa, giúp chồng đổi đời, nhà chồng hưng thịnh.

phuc tuong phu nu 1
Người phụ nữ vượng phu ích tử này sẽ giúp chồng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đùi to

Sách nhân tướng học chỉ rõ, phụ nữ đùi to là người có cuộc đời may mắn, bình yên và có phúc đường con cái. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng họ không ngừng nỗ lực, cống hiến hết mình nên ngay từ thuở độc thân đã có tiền tỷ trong tay, cuộc sống đủ đầy.

Dau khi kết hôn, người phụ nữ vượng phu ích tử này sẽ giúp chồng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, con cái của họ cũng sẽ là những đứa trẻ thông minh, tài giỏi và hiếu thuận với mẹ cha. Nhờ thế, gia đạo luôn ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn.

phuc tuong phu nu 2
Sau khi có gia đình, đường tài lộc, công danh của họ sẽ càng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trán cao

Phụ nữ có trán “sân bay” là người có phúc lộc, phúc đức. Chẳng những thông minh, khôn khéo và biết cách đối nhân xử thế họ còn có gan làm giàu, không sợ gian truân. Nhờ thế, người có nét phúc tướng này ắt làm nên nghiệp lớn, nhà xe có đủ trước ngưỡng 35.

Sau khi có gia đình, đường tài lộc, công danh của họ sẽ càng thuận lợi. Tài giỏi, giàu có là thế nhưng chưa bao giờ mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này lên mặt với chồng. Ngược lại, họ luôn đủ tinh tế, dịu dàng và ôn nhu để được chồng yêu chiều cả đời.

phuc tuong phu nu 3
Sòng phẳng, rạch ròi và dám dấn thân nên càng về hậu vận họ càng giàu sang, tự làm đại gia của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Vòng ba lớn

Sách nhân tướng học có nói, phụ nữ sở hữu thân hình thắt đáy lưng ong với chiếc eo thon, vòng ba lớn là người có nhiều may mắn tài lộc, mang lại phúc khí cho gia đình.

Đây là nét tướng của mẫu phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ và sống lý trí. Sòng phẳng, rạch ròi và dám dấn thân nên càng về hậu vận họ càng giàu sang, tự làm đại gia của chính mình.

Đàn ông cưới được người vợ có vòng ba lớn cả đời không lo thiếu tiền, nghèo mấy cũng phát tài, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

phuc tuong phu nu 4
Dù gặp phải thất bại, sóng gió lớn đến mấy họ cũng thừa bản lĩnh để vượt qua tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Cằm ngắn

Phụ nữ thường thích khuôn mặt V-line với chiếc cằm nhọn, tạo sự thon gọn. Thế nhưng trong nhân tướng học, chiếc cằm ngắn mới là phúc tướng phụ nữ. Đây là điềm báo chủ nhân có may mắn tiền tài, phúc lộc. Dù gặp phải thất bại, sóng gió lớn đến mấy họ cũng thừa bản lĩnh để vượt qua tất cả.

Thế nên, họ sẽ là người vợ một lòng một dạ với chồng, dẫu chồng có lâm vào khốn cùng vẫn kề vai sát cánh. Càng về hậu vận phụ nữ có cằm ngắn càng kiếm được bộn tiền, phát tài cực to, được chồng chiều như bà hoàng, cả đời chung thủy.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ có 4 đặc điểm này trên cơ thể thì xác định sở hữu phúc tướng trời ban, càng già càng giàu

Phụ nữ có 4 đặc điểm này trên cơ thể thì xác định sở hữu phúc tướng trời ban, càng già càng giàu

Đây chính là những nét phúc tướng của phụ nữ, ai may mắn có được chẳng những cả đời không lo thiếu tiền mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp chồng phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   vượng phu ích tử phụ nữ vượng phu ích tử nhân tướng học

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu