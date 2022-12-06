Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (7/12/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng gọi tên 3 con giáp may mắn sở hữu phúc lộc vô biên, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp có quý nhân diều dắt

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 15:17

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều ngày 7/12/2022 tới đây cho biết, có đến 3 con giáp may mắn chạm ngưỡng thăng hoa trong công việc, cộng thêm Thần Tài hỗ trợ nên mọi việc sắp tới đều hanh thông, tiền bạc nhiều vô kể, tiêu mãi cũng không hết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, càng khó khăn thì họ càng vươn lên mạnh mẽ. Luôn giữ suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công hơn. Biết cách biến thách thức thành cơ hội để tạo nên sự đột phá. Ưu điểm của tuổi dần là có tố chất của một nhà lãnh đạo, mạnh mẽ, cứng cáp và đầy quyền uy, còn nhược điểm của người tuổi này chính là hay nóng nảy, ít kiềm chế được tính nóng nảy của mình.

Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (7/12/2022) cho biết con đường của tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng êm xuôi khi họ có thể an tâm với tình hình tài chính trong những ngày tới. Đường kinh doanh vượng phát, dự án ký kết thành công, quý nhân giúp đỡ thành công lớn trong nhiều mặt mang về khoản tiền đáng kể cho tuổi Dần. 

Đường tình duyên của bản mệnh cũng diễn ra khá êm xui. Cặp đôi yêu nhau nồng thắm, ngọt ngào. Những người độc thân do tính cách bất ổn nên khiến người khác không khỏi e dè.

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Đường kinh doanh vượng phát, dự án ký kết thành công, quý nhân giúp đỡ thành công lớn trong nhiều mặt mang về khoản tiền đáng kể cho tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh những người tuổi Tỵ sở hữu tính cách tinh tế hơn người, lại có chỉ số thông minh cảm xúc cao, vì vậy thường được mọi người yêu mến, hỗ trợ. Tử vi cho biết trong khoảng thời gian tới đây, nhờ tài năng hơn người, cùng với sự ủng hộ của đồng nghiệp và cấp trên, con giáp có cơ hội đề bạt lên vị trí mới, thu về nhiều tiền bạc và cơ hội công việc.

Cũng nhờ được sự tin tưởng yêu mến của mọi người, việc kinh doanh của con giáp luôn hút khách hàng nườm nượp. Chưa kể có quý nhân chỉ đường dẫn lối, Tỵ tự tin hơn trong mọi quyết định của mình từ đó kiếm về khoản tiền cực khủng. 

Đặc biệt, sẽ có đối tác làm ăn lớn thấy được tiềm năng trong việc kinh doanh của tuổi Tỵ, từ đó ký hợp đồng dài hạn, con giáp có khả năng mở rộng quy mô, lợi nhuận càng thêm gấp 5 gấp 10. Vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. 

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Cũng nhờ được sự tin tưởng yêu mến của mọi người, việc kinh doanh của con giáp luôn hút khách hàng nườm nượp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai 7/12/2022 tới đây người tuổi Thìn sẽ sở hữu đường hậu vận tương đối thuận lợi. Vận may thăng hoa giúp bản mệnh giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc. Đặc biệt, những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. 

Đường sự nghiệp tới đây cũng có bước nhảy vọt đáng kể khi Thìn nhận được nhiều sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo, khi sắp tới được đề xuất thăng chức, tăng lương sau chuỗi thành tích làm việc chăm chỉ và đạt kết quả cao vừa qua. 

May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm. Người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp, người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết, đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh.

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Đường sự nghiệp tới đây cũng có bước nhảy vọt đáng kể khi Thìn nhận được nhiều sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo, khi sắp tới được đề xuất thăng chức, tăng lương sau chuỗi thành tích làm việc chăm chỉ và đạt kết quả cao vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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