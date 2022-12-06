Kể từ ngày (8/12/2022), Thần Tài ưu ái cho hưởng đủ vinh quang, 3 con giáp trúng số 2 lần liên tiếp, làm gì cũng gặp thuận lợi, tài lộc hanh thông, vận trình trải đây cơ hội làm giàu

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 11:55

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 8/12/2022 có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, tài lộc dồi dào, sự nghiệp có bước đột phá, vận trình hanh thông.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Dần cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu. Chính vì vậy mà họ được mọi người đánh giá cao năng lực, ủng hộ trong các ý kiến của Dần đưa ra. 

Tử vi dự đoán kể từ ngày 8/12/2022 cho biết đường tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. 

Cụ thể, trong sự nghiệp sự nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt cuối cùng đã giúp cho Dần có được cơ hội thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

Đây cũng là giai đoạn bạn tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Vì mở rộng vòng tròn giao thiệp mà tuổi Dần kết thân với người tài giỏi. Nhờ thế mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

con giap 1
Tử vi dự đoán kể từ ngày 8/12/2022 cho biết đường tài vận của tuổi Dần sẽ bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 8/12/2022 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Mão sẽ có nhiều điềm lành và may mắn. Mão vốn là mẫu người có tính cách hòa đồng, không thích đi gây chuyện, ở thế hòa bình nên cũng vì vậy trong thời gian này công việc của họ khá ổn định. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của cát tinh nên chắc chắn sẽ có sự đổi mới, thăng tiến trong đường công danh.

Về phương diện tài lộc của con giáp này được cho khá là rủng rỉnh. Họ rất biết cách giữ tiền, tiết kiệm vậy nên có 1 khoản kha khá. Và nếu định đầu tư hay kinh doanh thì năm nay là thuận đủ đường, một số người còn trúng số độc đắc đến tận 2 lần. 

Không chỉ vượng phát trong chuyện làm ăn, đường tình duyên của người tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Bởi vậy nên con giáp này hãy tự tin đón nhận những tin tốt lành đến với mình nhé.

con giap 2
Về phương diện tài lộc của con giáp này được cho khá là rủng rỉnh. Họ rất biết cách giữ tiền, tiết kiệm vậy nên có 1 khoản kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của con giáp này. 

Kể từ ngày 8/12/2022 cho biết tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Ngoài ra trong kinh doanh, các hợp đồng đầu tư đều có bước tiến triển thuận lợi, các dự án đầu tư phát triển thuận lợi, ký kết thành công giúp Thân kiếm về khoản tiền khủng lồ. 

Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải dành thời gian cho gia đình và người thân, đừng vì mải mê ham công tiếc việc mà khiến họ cảm thấy tổn thương. Tiền bạc có thể quan trọng nhưng gia đình mới là những người ở bên cạnh bạn lâu dài nhất đấy. 

con giap 3
Kể từ ngày 8/12/2022 cho biết tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Ngoài ra trong kinh doanh, các hợp đồng đầu tư đều có bước tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 6/12 gọi tên 3 con giáp sau: Hào quang soi sáng, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy may mắn, tiền đổ về tài khoản như thác lũ

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 6/12 gọi tên 3 con giáp sau: Hào quang soi sáng, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy may mắn, tiền đổ về tài khoản như thác lũ

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h hôm nay (6/12) cho biết có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài hậu thuẫn hết mức, chỉ cần làm theo chắc chắn sẽ mang đến nguồn vốn lớn trong thời gian này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày Tử vi 3 con giáp may mắn con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an