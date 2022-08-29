Ở hiền gặp lành: 3 con giáp kể từ tháng 9 này được Thần Phật phù hộ, vận đỏ như son, công thành danh toại, tiền của dư dả, gia đạo sung túc, cuộc sống càng ngày càng như ý

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 00:32

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp sau đây nhờ ăn ở hiền lành nên kể từ tháng 9 này có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc dồi dào

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu nổi tiếng siêng năng, chăm chỉ, chẳng ngại gian khổ, luôn hết lòng vì công việc. Họ rất hiền lành, biết quan tâm đến mọi người xung quanh nên luôn được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Được cấp trên tín nhiệm, sự nghiệp bởi thế cũng phất lên nhanh như diều gặp gió.

Những tháng đầu năm con giáp này phải nhận biết bao điều xui xẻo, tiểu nhân dòm ngó quấy phá, tài chính cũng hao hụt không ít, nói chung con đường luôn chông gai, tưởng đi vào ngõ cụt.

Khổ tận cam lai, sau những tháng ngày cơ cực thì từ nay đến cuối năm 2022, thần tài đã chỉ đích danh sửu nằm trong danh sách những con giáp may mắn, giàu sang ngút trời. cơn mưa tài lộc ập đến bất ngờ, của nả trong thiên hạ đua nhau chạy về nhà, tha hồ ngập trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng.

Ở hiền gặp lành: 3 con giáp kể từ tháng 9 này được Thần Phật phù hộ, vận đỏ như son, công thành danh toại, tiền của dư dả, gia đạo sung túc, cuộc sống càng ngày càng như ý - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Trâu nổi tiếng siêng năng, chăm chỉ, chẳng ngại gian khổ, luôn hết lòng vì công việc. Họ rất hiền lành, biết quan tâm đến mọi người xung quanh nên luôn được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, tháng 9 mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Trong tháng 9 tới đây, người tuổi Ngọ làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Ở hiền gặp lành: 3 con giáp kể từ tháng 9 này được Thần Phật phù hộ, vận đỏ như son, công thành danh toại, tiền của dư dả, gia đạo sung túc, cuộc sống càng ngày càng như ý - Ảnh 2

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất hiền lành, dễ tính, nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe. Họ thích khám phá thế mạnh của mọi người thay vì luôn nhìn ra khuyết điểm của họ. Khi người khác gặp khó khăn, vấp ngã, người tuổi Mùi luôn tìm cách động viên, nâng người đó đứng dậy. Đó cũng là lý do con giáp này được nhiều người yêu mến. Khi người tuổi Mùi gặp khó khăn, họ thường được những người ở xung quanh giúp đỡ.

Tử vi cho biết, kể từ tháng 9 này, con giáp này nhận được nhiều phúc lộc. Họ làm việc cần cù, chăm chỉ nên thường tích cóp được khối tài sản đáng kể. Họ còn có thể được gặp quý nhân nâng đỡ và sự nghiệp thuận đường thăng tiến. 

Ở hiền gặp lành: 3 con giáp kể từ tháng 9 này được Thần Phật phù hộ, vận đỏ như son, công thành danh toại, tiền của dư dả, gia đạo sung túc, cuộc sống càng ngày càng như ý - Ảnh 3
Tử vi cho biết, kể từ tháng 9 này, con giáp này nhận được nhiều phúc lộc. Họ làm việc cần cù, chăm chỉ nên thường tích cóp được khối tài sản đáng kể. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi thứ Hai đầu tuần (29/8): Ngọc hoàng che chở, 3 con giáp đường công danh thong thả, tài lộc tăng tiến, quý nhân nâng đỡ, sớm làm nên cơ đồ vững vàng

Tử vi thứ Hai đầu tuần (29/8): Ngọc hoàng che chở, 3 con giáp đường công danh thong thả, tài lộc tăng tiến, quý nhân nâng đỡ, sớm làm nên cơ đồ vững vàng

Thứ hai đầu tuần, vận may mỉm cười với 3 con giáp sau đây, lộ trình tươi sáng, thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công đáng kể

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục