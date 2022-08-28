Thần Tài thương yêu, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp sau đúng 16 giờ chiều nay 28/8 trúng số độc đắc, tiêu tiền hàng tỷ, trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 08:12

Kể từ 16 giờ chiều hôm nay sẽ là giai đoạn có nhiều thay đổi vượt bậc với những người thuộc 3 con giáp sau đây, bao nhiêu tài lộc ào ào đổ dồn về phía họ

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp báo hiệu Dần là một trong những con giáp phát tài kể từ chiều nay, 16h chủ nhật ngày 28/8. Những người cầm tinh con hổ có Cát Tinh nhập mệnh, bản mệnh có quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng thuận lợi. Sự nghiệp của con giáp này thăng tiến mạnh mẽ. Dần sẽ được đánh giá cao nhờ một sáng kiến mới. Thành tích xuất sắc cũng mang về khoản thưởng lớn liền tay cho con giáp này.

Người tuổi Dần được giao một trọng trách song đây không phải thử thách mà là cơ hội đổi đời. Nắm chắc thời cơ là những chú hổ sẽ kéo dài được vận son tài lộc. Những ai làm kinh doanh cũng “trúng mánh”, ký hợp đồng lớn ngay trong thời gian này.

Thần Tài thương yêu, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp sau đúng 16 giờ chiều nay 28/8 trúng số độc đắc, tiêu tiền hàng tỷ, trở thành đại gia - Ảnh 1
Những người cầm tinh con hổ có Cát Tinh nhập mệnh, bản mệnh có quý nhân nâng đỡ, làm gì cũng thuận lợi. Sự nghiệp của con giáp này thăng tiến mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong chiều nay vận trình thăng hoa, làm ăn thuận lợi. Con giáp nhờ Chính Tài nâng đỡ nên sẽ được khen thưởng trong công việc nhờ thành tích cao và thái độ cầu tiến. Có thể bạn không phải người giỏi nhất nhưng lại ham học hỏi, thể hiện bản thân tích cực và luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ thế mà lãnh đạo sẽ chú ý và có thể cất nhắc lên vị trí tốt để thể hiện năng lực của bản thân.  

Chuyện tình cảm của con giáp đáng ngưỡng mộ. Bạn và nửa kia bên nhau lâu dài, bước qua những khó khăn trong cuộc sống. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận nhân duyên.

Thần Tài thương yêu, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp sau đúng 16 giờ chiều nay 28/8 trúng số độc đắc, tiêu tiền hàng tỷ, trở thành đại gia - Ảnh 2
Người tuổi Tuất trong chiều nay vận trình thăng hoa, làm ăn thuận lợi. Con giáp nhờ Chính Tài nâng đỡ nên sẽ được khen thưởng trong công việc nhờ thành tích cao và thái độ cầu tiến. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Hợi tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Con giáp này sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền.

Đúng 16 giờ chiều nay, những điềm lành sẽ đến với tuổi Hợi, nhất là về đường tài lộc. Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Hợi hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên.

Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

Thần Tài thương yêu, Phật Bà ưu ái, 3 con giáp sau đúng 16 giờ chiều nay 28/8 trúng số độc đắc, tiêu tiền hàng tỷ, trở thành đại gia - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều nay, những điềm lành sẽ đến với tuổi Hợi, nhất là về đường tài lộc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Tử vi chủ nhật dự báo ngày mai có 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả tiêu xài thả ga

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