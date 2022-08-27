Tháng 8 âm lịch này: Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp lành ít dữ nhiều, vận đen đeo bám, cẩn trọng kẻo hao tài thua thiệt

Tử vi 12 con giáp cảnh báo, trong tháng 8 âm lịch này 3 con giáp sau đây trước khi làm gì cũng cần suy tính kỹ lưỡng kẻo rước vạ vào thân

Tuổi Hợi Tháng này công việc nhiều trở lực, khó khăn chất chồng, họa quan trường luôn rình rập. Đây không còn thời là thời điểm mà người tuổi Hợi có thể thảnh thơi làm những việc yêu thích nữa. Khi xử lý công việc, đặc biệt chú ý thái độ trong giao tiếp, hãy tỏ ra khiêm nhường, thận trọng hơn là phô trương, ngạo mạn. Càng những biểu hiện xuất sắc và cao ngạo của bản mệnh càng dễ dẫn tới họa thị phi, hãy nghiêm cẩn và khiêm tốn hơn để tự bảo vệ bản thân. Chi tiêu trong tháng nhiều, lại có hiện tượng phá tài do bị tiểu nhân lừa gạt, bản mệnh cần tỉnh táo quản lý túi tiền thật chặt. Kể cả với những người đã từng hợp tác, làm việc cùng cũng cần đề cao cảnh giác, bằng không người chịu thua thiệt cuối cùng cũng chỉ có bạn mà thôi.

Tháng này công việc nhiều trở lực, khó khăn chất chồng, họa quan trường luôn rình rập. Đây không còn thời là thời điểm mà người tuổi Hợi có thể thảnh thơi làm những việc yêu thích nữa. Ảnh minh họa Tuổi Dậu Tháng 8 âm này không phải khoảng thời gian người tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn. Hơn nữa, bạn lại khá nhạy cảm hơn khi gặp các tình huống khó xử, vì thế hãy cố gắng tiết chế lời nói để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có, gây ra những rạn nứt trong các mối quan hệ. Có nhiều tác nhân gây ngăn trở cho cuộc sống của bạn trong tháng này, do đó các kế hoạch to lớn nên để sang thời gian khác thích hợp hơn. Có nhiều khi, một cơ hội đầy triển vọng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đấy.

Tài lộc cũng không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước vì bạn phải tốn quá nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Con giáp tuổi Dậu cần phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, không nên mua sắm bằng khoản tiền tiết kiệm để đề phòng cho những lúc khó khăn. Đặc biệt, với những khoản đầu tư được mời chào là có lãi suất lớn thì bạn cần tránh xa ngay lập tức. Con giáp tuổi Dậu cần phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, không nên mua sắm bằng khoản tiền tiết kiệm để đề phòng cho những lúc khó khăn. Ảnh minh họa Tuổi Mão Về mặt tính cách, theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Mão có sự mềm mỏng hơn so với những người tuổi Mùi. Trừ phi phải bảo vệ 1 điều gì đó rất quan trọng đối với mình, còn nếu không, người tuổi Mão sẽ cố gắng "dĩ hòa vi quý", chiều theo đối phương để mọi chuyện êm đẹp. Tử vi học có nói, tuổi Mão có một năm Nhâm Dần yên bình với nhiều thuận lợi. Tất nhiên, họ cũng có những khoảng thời gian mà trong đó chuyện tài lộc của họ chững lại, ví dụ như tháng 8 âm lịch chẳng hạn. Do đó, tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trước khi nghiên cứu bất kỳ hạng mục đầu tư cũng như thực hiện bất cứ công việc hay dự án nào để tránh thất thu, mất tiền lại mệt người. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng cần chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân, không làm việc quá sức. Do đó, tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trước khi nghiên cứu bất kỳ hạng mục đầu tư cũng như thực hiện bất cứ công việc hay dự án nào để tránh thất thu, mất tiền lại mệt người. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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