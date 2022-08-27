Đúng ngày Chủ nhật (28/8): Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tiền vàng rơi trúng đầu, tài sản tăng gấp trăm, đếm mãi không hết

Tuổi Mão sẽ đón cơ may tài lộc khá lớn vào cuối tuần này. Bản mệnh dễ dàng tìm được đối tác làm ăn hợp ý, lợi nhuận tăng vọt lên đáng kể. Đặc biệt chủ nhật chính là thời điểm mà tài lộc đại phát, con giáp này dễ có tiền tỷ trong tay.

Con giáp phát tài cuối tuần này đầu tiên phải kể đến người tuổi Mão. Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng với sự nỗ lực bấy lâu của bạn.

Con giáp phát tài cuối tuần này đầu tiên phải kể đến người tuổi Mão. Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng với sự nỗ lực bấy lâu của bạn. Ảnh minh họa

Đây là tiền đề để tuổi Mão sớm gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc và làm bàn đạp để tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Nhờ vậy, cuộc sống của bạn trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn có thể khiến không ít người phải ngưỡng mộ và ghen tị đấy!

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người vừa thông minh vừa có bản lĩnh. Là người chăm chỉ nên bạn luôn được trao cho những dự án lớn. Công việc trong ngày cuối tuần rất hanh thông. Bạn luôn có được những dự án tốt cho công việc kinh doanh của mình. Nơi bạn góp vốn đầu tư tự nhiên thu lời lớn và chắc chắn bạn sẽ thành cổ đông lớn rồi đó.

Tiền bạc hanh thông, bạn lại gặp vận may, được quý nhân phù trợ nên cơ duyên thăng quan tiến chức rất nhiều. Cấp trên đang cố gắng tìm cách giữ chân bạn để bạn không chuyển công việc khác đó.

Tiền bạc hanh thông, bạn lại gặp vận may, được quý nhân phù trợ nên cơ duyên thăng quan tiến chức rất nhiều. Cấp trên đang cố gắng tìm cách giữ chân bạn để bạn không chuyển công việc khác đó. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Người tuồi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài trong tháng 8. Đây là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong ngày chủ nhật cuối tuần (28/8). Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son.

Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Từ đầu tháng, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Càng về những ngày kế tiếp, Mùi càng kiếm được nhiều hơn.

Mùi là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm. Lộc tiền bạc của người tuổi này trong ngày cuối tuần dồi dào bậc nhất trong số 12 con giáp.

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Trong ngày 28/8, Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Mùi là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm. Lộc tiền bạc của người tuổi này trong ngày cuối tuần dồi dào bậc nhất trong số 12 con giáp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm