Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Tuổi Thân

Ngày mai con giáp này được Thực Thần trợ mệnh nên những người làm kinh doanh dịch vụ sẽ ăn nên làm ra, làm đâu thắng đấy. Bạn hay được lộc làm ăn, khách hàng tự tìm đến, có tâm ắt sẽ có tầm không cần nói nhiều. Sự nỗ lực và cố gắng của bạn đang mang tới thành quả là tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái. Nếu có tiêu hoang một chút cho bản thân và gia đình cũng không đáng ngại, chỉ cần không quá đà là ổn thôi.

Ngày mai con giáp này được Thực Thần trợ mệnh nên những người làm kinh doanh dịch vụ sẽ ăn nên làm ra, làm đâu thắng đấy. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc trong ngày chủ nhật này vì tài lộc đang có dấu hiệu khởi phát mạnh. Nhất là người buôn bán kinh doanh sẽ có những mối làm ăn mới, buôn bán đắt hàng, tiền bạc thu về không ít. Vì thế những bản mệnh đang thep nghiệp buôn bán kinh doanh hoặc nghề tự do thì nên mau chóng nắm bắt thời cơ để tăng thu nhập cho mình. Ngoài ra các hoạt động như đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nếu được tiến hành trong ngày cũng khá thuận lợi.