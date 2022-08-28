Ngọc Hoàng đã chốt sổ, chỉ 3 tiếng nữa, 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, cuối năm mua biệt thự sắm siêu xe

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 04:02

Tử vi có nói, sau 3 tiếng nữa thôi, những con giáp dưới đây sẽ giàu có lên bất ngờ, hưởng một số tài sản kếch xù đáng mơ ước

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, tuổi Dậu khá may mắn khi mà cuối tuần nghỉ ở nhà thôi cũng có tài lộc về tay luôn đó. Đùa chút thôi chứ đúng là bản mệnh may mắn, nhưng cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt cũng mới cầm được đồng tiền.

 

Con giáp này khéo léo phát hiện ra được những cơ hội kiếm tiền không mấy ai chú ý đến. Dù khổ cực, dù phải chịu nhiều vất vả nhưng bản mệnh vẫn cắn răng chịu đựng, chẳng 1 lời than phiền. Khổ cực cam lai, vất vả mệt nhọc cũng tan biến hết khi mà bản mệnh cầm trên tay số tiền làm ra bằng chính sức mình, có thể thoải mái chi tiêu.

 

Tử vi cuối tuần cũng cho thấy sau 3 giờ nữa, tài lộc bất ngờ sẽ ùn ùn đến thêm với tuổi Dậu. Chính vì thế, con giáp này đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào đến bên mình nhé.

 

Ngọc Hoàng đã chốt sổ, chỉ 3 tiếng nữa, 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, cuối năm mua biệt thự sắm siêu xe - Ảnh 1
Trong số 12 con giáp, tuổi Dậu khá may mắn khi mà cuối tuần nghỉ ở nhà thôi cũng có tài lộc về tay luôn đó. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Tử vi cho biết, đúng 3 tiếng nữa, mơ ước của người tuổi Sửu có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, những người tuổi Sửu sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Ngọc Hoàng đã chốt sổ, chỉ 3 tiếng nữa, 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, cuối năm mua biệt thự sắm siêu xe - Ảnh 2
Tử vi cho biết, đúng 3 tiếng nữa, mơ ước của người tuổi Sửu có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi bản tính hiền lành, sống tình cảm, giàu lòng yêu thương. Nhờ tính cách vàng này mà bên họ luôn có quý nhân. Họ không quan trọng chuyện tiền bạc vật chất nhưng vì sống thiện lương mà luôn thu hút bạc tiền, phú quý.

Theo tử vi học, tuổi Hợi có thể là một người cực kì bình thường, không hề nổi bật sang giàu. Họ còn có thể gặp khó khăn nhưng vẫn luôn có cách để vượt qua. Đặc biệt, sau 3 tiếng nữa, vận mệnh của họ sẽ có một điểm sáng rực rỡ, bùng thành vận may lớn, giúp họ bước sang trang mới cuộc đời.

Đây đều là nhờ tuổi Hợi có vận mệnh phú quý, được thượng đế chiếu cố. Bắt đầu từ giai đoạn trung niên, hậu vận của tuổi Hợi cực kì thăng hoa, tài vận dồi dào.

Ngọc Hoàng đã chốt sổ, chỉ 3 tiếng nữa, 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, cuối năm mua biệt thự sắm siêu xe - Ảnh 3
Đặc biệt, sau 3 tiếng nữa, vận mệnh của họ sẽ có một điểm sáng rực rỡ, bùng thành vận may lớn, giúp họ bước sang trang mới cuộc đời. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Chủ nhật cuối tuần (28/8), 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, ra đường có người cho tiền, về nhà có người mang tiền đến, thỏa thích mua sắm mà không lo về giá

Tử vi chủ nhật dự báo ngày mai có 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả tiêu xài thả ga

Xem thêm
Từ khóa:   #12 con giáp # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi