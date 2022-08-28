Tử vi thứ Hai đầu tuần (29/8): Ngọc hoàng che chở, 3 con giáp đường công danh thong thả, tài lộc tăng tiến, quý nhân nâng đỡ, sớm làm nên cơ đồ vững vàng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 14:53

Thứ hai đầu tuần, vận may mỉm cười với 3 con giáp sau đây, lộ trình tươi sáng, thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công đáng kể

Tuổi Dậu 

Xem tử vi ngày mai thứ 2 vận trình tài lộc của tuổi Dậu vô cùng hanh thông rộng mở. Nhất là người buôn bán kinh doanh sẽ có thêm nhiều lợi lộc bất ngờ, cơ hội làm ăn hiếm có tìm tới bản mệnh, chỉ cần nhanh tay nắm bắt là thu tiền bạc về tay.

Bên cạnh đó con giáp này biết khéo léo tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh của bản thân để có một ngày đầu tuần thành công tốt đẹp. Nhờ sự thông minh lanh lợi mà bản mệnh dễ dàng nắm bắt được vận may tài lộc, tạo cho bản thân cơ hội làm giàu, cải thiện thu nhập.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (29/8): Ngọc hoàng che chở, 3 con giáp đường công danh thong thả, tài lộc tăng tiến, quý nhân nâng đỡ, sớm làm nên cơ đồ vững vàng - Ảnh 1
Xem tử vi ngày mai thứ 2 vận trình tài lộc của tuổi Dậu vô cùng hanh thông rộng mở. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Mão được Tam hợp cục nâng đỡ nên đường tình duyên vượng sắc vô cùng, đào hoa nở rộ giúp cho bản mệnh thu hút được ánh nhìn của người khác phái, dù có độc thân thì cũng nhanh chóng tìm được người mình thương. Với những chú Mèo đã có đôi có cặp thì hôm nay là thời điểm tốt để hai người hâm nóng tình cảm của mình, để tình yêu đã nồng nàn nay càng thêm cháy bỏng. 

Thiên Tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của tuổi Mão. Đường tài lộc của con giáp này khởi sắc khi được cát thần tương trợ, dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh đều có thêm thu nhập, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết. Bản mệnh có sẵn tư chất, lại thông minh, nhanh học hỏi nên có thể phát huy những năng lực tiềm ẩn của mình một cách xuất sắc, mang tiền bạc về tay.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (29/8): Ngọc hoàng che chở, 3 con giáp đường công danh thong thả, tài lộc tăng tiến, quý nhân nâng đỡ, sớm làm nên cơ đồ vững vàng - Ảnh 2
Thiên Tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của tuổi Mão. Đường tài lộc của con giáp này khởi sắc khi được cát thần tương trợ. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong ngày thứ Hai đầu tuần. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương. Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (29/8): Ngọc hoàng che chở, 3 con giáp đường công danh thong thả, tài lộc tăng tiến, quý nhân nâng đỡ, sớm làm nên cơ đồ vững vàng - Ảnh 3
Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong ngày thứ Hai đầu tuần. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

 

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