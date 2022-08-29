Nửa đầu tháng 9 dương lịch, top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 20:16

Tử vi nửa đầu tháng 9 dương lịch cho biết, có những con giáp dưới đây được quý nhân và Thần Tài trợ giúp, nên dù có khó khăn tới mấy cũng sẽ vượt qua, thành công viên mãn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp mang nhiều đức tính, phẩm chất tốt. Tuy không sở hữu tố chất hơn người nhưng họ lại rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Họ mang tinh thần học tập suốt đời nên rất có thể sẽ trở thành những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. 

Nửa đầu tháng 9 dương lịch, top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Trong nửa đầu tháng 9 tới đây, người tuổi Mão làm kinh doanh có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Họ được tạo cơ hội, nguồn vốn, mối quan hệ để phát triển công việc. Người tuổi này bắt được thời cơ, phú quý sẽ gõ cửa. Một chương mới trong cuộc đời của họ sẽ bắt đầu. 

Thời điểm trước, tài lộc của họ không được như ý, việc kinh doanh, buôn bán bấp bênh. Nhưng bước sang tháng 9, người tuổi này sẽ gặp nhiều điều may trong kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, người tuổi Mão cũng chú ý, trong tháng này, sức khỏe của họ không được tốt. Người tuổi này dễ bị bệnh cũ tái phát, mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc căng thẳng thần kinh.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu khó và không ngừng cố gắng, tìm tòi, học hỏi mọi thứ để thay đổi bản thân mình. Trong số những con giáp, tuổi Thân có chí cầu tiến, đầy nghị lực và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy rằng họ không được sinh ra trong gia đình giàu có sung túc nhưng lại có khả năng tự tạo phú quý cho bản thân mình. 

Nửa đầu tháng 9 dương lịch, top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong nửa đầu tháng 9 tới đây, tuổi Thân sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ.

Từ giờ đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Thân sẽ có bước ngoặt mới tích cực và viên mãn hơn, công việc tưởng chừng như không thể theo đuổi lâu dài lại trở thành "con gà đẻ trứng vàng" giúp cuộc sống họ thăng hoa thịnh vượng.

Tuổi Hợi

Trong nửa đầu tháng 9 dương lịch sắp tới đây, người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp lẫn học tập. Tử vi con giáp tháng 9 này cho thấy tuổi Hợi nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp thu kiến thức mới và học hỏi trau dồi thêm cho bản thân. Trong nửa cuối tháng, các bạn tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp ích cho sự nghiệp của mình.

Nửa đầu tháng 9 dương lịch, top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong vấn đề tình cảm các bạn tuổi Hợi đang độc thân sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn. Còn đối với các bạn tuổi Hợi đã kết hôn đây là một tháng thật êm đềm, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên người bạn đời của mình.

Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần tiết chế tính cách nóng nảy của mình kẻo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là những ai đang bị cao huyết áp, nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ hao tiền của vào sức khỏe.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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