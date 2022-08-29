Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (30/8), vận khí lên rất cao, Cát Tinh chiếu rọi: 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tình - tiền - công danh đều viên mãn như mơ

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:46

Trong những ngày cuối cùng của tháng 8 này, 3 con giáp có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức, tạo tiền đề bứt phá cuối năm nay.

Tuổi Dần

Tử vi trong dịp cuối tháng 8 dương lịch cho biết, những người tuổi Dần chính là con giáp nhận được nhiều may mắn, đường công danh tài lộc viên mãn không ai bằng. Trong 12 con giáp thì người tuổi Dần chính là con giáp không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách.  

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (30/8), vận khí lên rất cao, Cát Tinh chiếu rọi: 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tình - tiền - công danh đều viên mãn như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 3h sáng ngày mai (30/8), tuổi Dần được Cát Tinh chiếu rọi nên gặp nhiều may mắn. Thời gian tới họ sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng.

Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Dần có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trong những tháng cuối năm người tuổi Dần chỉ cần nỗ lực hết mình cho công việc nhất định thành tựu thu về sẽ vô cùng rực rỡ.

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết, kể từ ngày mai trở đi (30/8) vận may sẽ liên tục đến với những người tuổi Mùi, quý nhân như mây, tài lộc như mưa. Con giáp được quý nhân giúp đỡ nên tiền tài hanh thông, công việc làm ăn khởi đầu vô cùng thuận lợi.

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (30/8), vận khí lên rất cao, Cát Tinh chiếu rọi: 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tình - tiền - công danh đều viên mãn như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, kể từ đây cho đến cuối năm 2022, tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Người tuổi Mùi không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Nếu còn độc thân thì người tuổi Mùi chính là con giáp sẽ tìm thấy một nửa chân ái trong thời gian tới. Lời khuyên cho tuổi Mùi là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. 

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, đúng 3h ngày mai (30/8), cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi đáng mong chờ. Sự nghiệp trong giai đoạn đầu năm tuy bấp bênh không định hướng, nhưng sau cùng cũng tìm được lối thoát.

Đồng hồ điểm đúng 3h sáng mai (30/8), vận khí lên rất cao, Cát Tinh chiếu rọi: 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh, tình - tiền - công danh đều viên mãn như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tài vận của tuổi Dậu được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Từ cuối tháng 8 này đến cuối năm 2022, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào, cuộc sống thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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