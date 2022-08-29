Bước sáng tháng 9 dương lịch này, 3 con giáp rũ sạch vận đen, làm gì cũng may mắn thuận lợi, thăng hoa cả tình lẫn tiền, có người đổi đời

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 10:39

Tử vi con giáp dự đoán, tháng 9 dương lịch do có Thần Tài phù trợ, quý nhân chỉ đường nên 3 tuổi này được thăng tiến, thu tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Bước sáng tháng 9 dương lịch này, 3 con giáp rũ sạch vận đen, làm gì cũng may mắn thuận lợi, thăng hoa cả tình lẫn tiền, có người đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận khí của người tuổi Sửu trong tháng 9 này khá tốt. Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp.

Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi vào tháng 9. Những người tuổi Sửu có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Sửu từ tháng 9 vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Sửu được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Sửu nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

Tuổi Ngọ

Bước sáng tháng 9 dương lịch này, 3 con giáp rũ sạch vận đen, làm gì cũng may mắn thuận lợi, thăng hoa cả tình lẫn tiền, có người đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tháng 9 tới đây tuổi Ngọ được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Ngọ nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công. 

Người tuổi Ngọ trong tháng 9 này rất thuận lợi trong việc mở rộng phát triển kinh doanh cũng như nghiệp vụ chuyên môn. Điều cần lưu ý trong tháng là sức khỏe, không nên quá lao lực vì công việc.

Người tuổi Ngọ trong tháng 9 làm việc gì cũng thành khẩn, thuận thiên hạ, may có quý nhân giúp đỡ nên khi gặp phải vấn đề không thể tự mình giải quyết có thể nhờ vào sức mạnh của quý nhân để đạt được thành công. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao thêm việc. Nhiệm vụ này tuy khá khó khăn nhưng cũng là cơ hội để họ thể hiện năng lực của bản thân. Người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh số tăng lên nhanh chóng. 

Tuổi Thân

Bước sáng tháng 9 dương lịch này, 3 con giáp rũ sạch vận đen, làm gì cũng may mắn thuận lợi, thăng hoa cả tình lẫn tiền, có người đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người tuổi Thân, họ có thể tràn đầy phước lành và may mắn trong tháng 9. Trong sự nghiệp, họ có thể gặp may mắn khi gặp được quý nhân chỉ dẫn, thoát khỏi tình trạng khó khăn ở nơi làm việc, đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Không những vậy, người tuổi Thân có thể thu hồi các khoản nợ trước đó bằng lãi suất và một điều bất ngờ. May mắn hơn nữa là tháng này không chỉ là tháng để những người sinh tuổi Thân có tài lộc dồi dào mà còn kéo theo người thân, bạn bè xung quanh cũng gặt hái được nhiều thành quả.

Ngoài ra, do được thần may mắn điểm mặt chỉ tên nên người tuổi Thân sẽ có cơ hội đổi đời, đổi vận. Cơ hội may mắn liên tiếp kéo đến với con giáp này. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ thì người tuổi Thân nhanh chóng trở thành người giàu có với tài khoản lên đến tiền tỷ và không thiếu nhà lầu, xe sang.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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