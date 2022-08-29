Tuần mới đầu tiên của tháng 9 (29/8-4/9), 3 con giáp nào được Thần Tài gọi tên trên bảng vàng, lộc lá đầy mình, cơ hội trở thành đại gia?

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 07:16

Trong tuần mới này, 3 con giáp dưới đây có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió, kiếm tiền siêu dễ dàng.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn rất linh hoạt, cũng hay tìm tòi, khám phá. Tuy nhiên, tuổi Mão không thể nóng vội mà phải đi từng bước từ từ. Có như thế, thành quả thu được mới càng thêm vững chắc, tài phú cũng dày hơn.

Tuần mới đầu tiên của tháng 9 (29/8-4/9), 3 con giáp nào được Thần Tài gọi tên trên bảng vàng, lộc lá đầy mình, cơ hội trở thành đại gia? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian 7 ngày tới (29/8-4/9), vận thế của tuổi Mão chuyển biến tốt đẹp, phúc, lộc, thọ - ba ngôi sao đều chiếu tới con giáp này. Vậy nên, hiện tại dù cơ cực, mệt mỏi đến mấy Mão cũng đừng bỏ cuộc. Hãy cứ hăng say làm việc, theo đuổi đam mê bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Lúc này, tiền xài thả ga, trở thành đại gia bạc tỷ chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

Những ngày này, tuổi Mão dễ dàng phất lên và trở nên giàu có trong mắt bạn bè, thoải mái mà hãnh diện. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Mão hợp tác hay làm việc với ai cũng khá suôn sẻ, đạt được mục tiêu. Vì vậy tương lai tươi sáng, vượng khí tài lộc tràn đầy. 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ.

Tuần mới đầu tiên của tháng 9 (29/8-4/9), 3 con giáp nào được Thần Tài gọi tên trên bảng vàng, lộc lá đầy mình, cơ hội trở thành đại gia? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới từ 29/8-4/9, con giáp tuổi Ngọ có tài vận tăng cao, sự nghiệp hanh thông. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, giúp ích cho sự phát triển của công ty, tổ chức mà họ làm việc. Sau thời gian này, họ có cơ hội lớn được tăng lương, thăng chức, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ được hỗ trợ trong cách thức bán hàng, phân phối sản phẩm, thu về lợi nhuận cao. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc nên tiền thu về cũng rủng rỉnh như mong đợi.

Tuổi Tuất

Tuần mới này (29/8-4/9), những người cầm tinh con giáp Tuất gặp nhiều may mắn hơn, họ nhận được nhiều niềm vui vào thứ Ba và thứ Bảy. Cả công việc chính và những công việc phụ đều xuôi chèo mát mái, làm gì cũng đạt. 

Tuần mới đầu tiên của tháng 9 (29/8-4/9), 3 con giáp nào được Thần Tài gọi tên trên bảng vàng, lộc lá đầy mình, cơ hội trở thành đại gia? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, trạng thái cá nhân rất tốt, năng động và có trách nhiệm, có thể thay đổi áp lực thành động lực, nhờ đó có hy vọng sẽ đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới. Ngoài ra, tài lộc của tuổi Tuất thời gian này siêu vượng, không chỉ thu nhập dồi dào mà quý nhân cũng tiếp tục ở bên, vận may tìm đến cửa, chỉ cần nắm bắt là cuộc đời con giáp này sẽ thăng hoa đầy viên mãn.

Tin vui cho Tuất là trong những tháng cuối năm này, bạn được Thần Tài để mắt, Tuất có cơ hội kiếm tiền cực tốt, nếu như dám mạnh dạn và nghiêm túc lao vào làm ăn, họ sẽ thuận lợi thu về lợi ích về tiền bạc rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn trở thành người giàu có, cuộc sống ngày một suôn sẻ. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày tới (29/8-4/9): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tình tiền - công danh đều viên mãn như mơ

Trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày tới (29/8-4/9): 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tình tiền - công danh đều viên mãn như mơ

Nhờ được Thần Tài ưu ái mà 3 con giáp này liên tục đón tin vui tài lộc trong tuần mới này (29/8-4/9).

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