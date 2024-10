Nửa cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví

Con giáp tuổi Sửu

Nửa cuối tháng 9 âm lịch, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài cho rằng bản mệnh gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực. Việc làm ăn kinh doanh bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bản mệnh. Vận tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng.