Nửa cuối tháng 10 dương lịch giàu sang phú quý: 3 tuổi được Lục Hợp cục nâng đỡ, tiền về ồ ạt, thăng quan tiến chức rạng rỡ tổ tiên, may mắn ngút ngàn bạc vàng lai láng

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Dần đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể.

Bạn có thể sử dụng sức mạnh và trí tuệ cá nhân để cải thiện khả năng kiếm tiền của mình trong thời gian này, có những đóng góp và sức mạnh to lớn hơn, đạt được mục tiêu chính mình đặt ra.

Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính nhưng người tuổi này có tư duy rất tốt và rất thích suy nghĩ, vì vậy trong cuộc sống, họ biết cách quan sát một số sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó rút ra được chân lý và thậm chí là tìm ra một số cơ hội cho chính mình.

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch có nhiều cơ hội hơn đầu tháng, tiền bạc đến nhanh hơn, hiệu quả công việc cao hơn, có quý nhân đến giúp đỡ, tài vận hanh thông, công việc mỗi ngày một thăng tiến, bạn có hứng kiếm tiền để cuối năm đạt được ước mơ lớn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong nửa cuối tháng 10 dương lịch được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt.

Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi Thân trong nửa cuối tháng 10 dương lịch có những bước tiến vượt bậc. Mọi kế hoạch bạn đề ra đều đang tiến triển một cách rất thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để bạn có thể đạt được những thành tích rực rỡ hơn.

Thái Dương cát tinh trợ vận là điềm báo quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhất là nam mệnh có nhiều cơ hội được nâng đỡ, cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Đường tình duyên và tài lộc của tuổi Thân sẽ có những biến chuyển theo hướng tích cực, nhất là về Thứ Tài. Thời điểm cuối tháng vận trình tài lộc sẽ thịnh vượng vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể ngờ tới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.