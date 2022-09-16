Những con giáp sở hữu khả năng thần kì có thể đọc được suy nghĩ của người khác?

hững người tuổi Sửu có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm, họ sở hữu giác quan thứ sáu vô cùng mạnh. Đặc biệt họ không để khả năng của mình mai một mà thường xuyên luyện tập bằng cách đoán suy nghĩ của người khác, dự đoán sự việc gì đó sẽ xảy ra dựa trên những điều kiện có ở hiện tại. Họ có khả năng dự đoán được những điều nguy hiểm rình rập từ đó tránh được rất nhiều điều không may vì thế bạn chớ nên bỏ qua những lời khuyên của họ. Với bất cứ sự việc gì, họ đều dự cảm được những điều không may sẽ có thể xảy ra, lúc đó họ tự đưa ra cho bản thân hai lựa chọn, nếu cấp độ hiểm nguy cao, mất an toàn thì tuổi Sửu sẽ dừng lại, từ chối đi tiếp. Nhưng nếu dự đoán được sẽ có chút mạo hiểm nhưng không quá nguy cấp, họ sẽ dũng cảm bước tiếp, chấp nhận đương đầu với những điều khó khăn vì thế cơ may đưa đến thành công cho tuổi Sửu trong cuộc sống cũng rất cao. Đặc biệt khi yêu, người phụ nữ tuổi này khi dành sự quan tâm đặc biệt cho một nửa của mình thì chỉ cần đối phương có những thay đổi nho nhỏ cũng có cảm giác khác lạ và họ bắt đầu dự đoán chuyện gì sắp diễn ra. Và giác quan này có thể khiến cho người đàn ông sợ hãi mà cũng khiến họ hạnh phúc tùy thuộc vào cách hành xử của họ sau đó.

Tuổi Tỵ bẩm sinh đã có sự nhạy bén, tinh tế, vì vậy rất khó để có thể giấu được mọi thứ trước mặt họ. Thế nhưng, những người cầm tinh con rắn lại không thích xen vào chuyện riêng của người khác và cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ cũng tỏ ra lười suy nghĩ về những vấn đề của người khác.

Thế nhưng, nếu có ai đó đang cố gắng lừa dối họ, hoặc lợi dụng họ, thì tuổi Tỵ chắc chắn sẽ nhìn nhận ra ngay. Thậm chí, tuổi Tỵ còn biết rõ ràng mọi đường đi nước bước của đối phương và họ sẵn sàng có biện pháp phòng ngừa, thậm chí là phản công.

Chính vì thế, đây là con giáp có tài đọc vị người khác và không dễ dàng bị lừa dối nhất.

Tuổi Mão

Khả năng quan sát rộng, có tính bao quát tốt và tự động phân tích thông tin cực kỳ nhạy bén, vì thế dù không phải là người có sẵn "giác quan thứ sáu" như con giáp tuổi Sửu ở trên nhưng tuổi Mão có những dự cảm khá chuẩn xác.



Nếu tiếp xúc với những người này đủ lâu, bạn sẽ có cảm giác như con giáp đọc được suy nghĩ của người khác vì họ thường xuyên dự đoán tính cách của người đối diện rất dễ dàng dù chỉ qua vài cuộc nói chuyện.



Những người này có khả năng xâu chuỗi thông tin, liên kết các hành vi, cách trò chuyện hay cả ánh mắt của người khác để biết được họ là người như thế nào. Đây là điểm mạnh nhất mà tuổi Mão đang sở hữu mà ít người có được.

Một phần họ có được sự nhạy cảm này cũng là vì con giáp tuổi Mão luôn tìm cách đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, nhờ đó mà họ thông cảm và thấu hiểu suy nghĩ hay cảm xúc của những người xung quanh mình. Họ thường quan tâm mọi người nghĩ gì và cố gắng không làm người khác buồn. Đó cũng chính là lý do người tuổi Mão giao tiếp rất tốt và nhận được nhiều sự yêu mến.

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