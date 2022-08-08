Những con giáp sau đây cần hết sức cẩn trọng vào ngày mai (9/8/2022) để tránh gặp xui xẻo đủ đường, thị phi khắp chốn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 21:41

Xui xẻo đủ đường, ngồi yên cũng dính thị phi, các con giáp sau đây nên cẩn trọng vào ngày mai để có một ngày bình an.

Tuổi Tý

Ngày mai, bạn có sự nghiệp lúc thăng lúc trầm, cần cẩn trọng để hạn chế mọi rủi ro không cần thiết. Đây cũng là thời điểm để bạn tính toán cẩn thận cho tương lai. Đầu tuần, bạn hãy cẩn trọng dấu hiệu cho thấy tiểu nhân quấy phá sự nghiệp, hãy đề phòng kẻo sa chân vào cạm bẫy của kẻ xấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chỉ cần bạn nỗ lực hết sức là có thể chứng minh giá trị của bản thân. Đường tài lộc cũng không quá suôn sẻ, dù bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không nên ăn chơi phung phí. Chuyện tình cảm dừng ở mức ổn định, bạn biết cách điều hòa mối quan hệ để giải quyết những khúc mắc lứa đôi. Dù bạn có thể gặp một số khó khăn bất ngờ, càng về cuối tuần thì công việc càng dễ xảy ra sai sót. Vì thế, con giáp này hãy cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo và vững tâm. Khi ra khỏi nhà trong ngày mai, bạn nên thận trọng, bảo vệ bản thân tránh khỏi những tác động, ảnh hưởng xấu.

Những con giáp sau đây cần hết sức cẩn trọng vào ngày mai (9/8/2022) để tránh gặp xui xẻo đủ đường, thị phi khắp chốn - Ảnh 1
Đường tài lộc cũng không quá suôn sẻ, dù bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không nên ăn chơi phung phí. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mai, bạn bị hung tinh Thái Tuế chiếu nên cần cẩn trọng, đi đứng cẩn thận, tránh xuất hành xa hay vi phạm luật an toàn giao thông. Bạn có thể giảm bớt những ảnh hưởng xấu nhờ chọn ngày hoàng đạo, giờ tốt để di chuyển. Công việc xuất hiện những điều không thuận lợi so với tuần trước. Rắc rối liên tiếp kéo tới khiến bạn gặp nhiều cạnh tranh, vất vả cần phải giải quyết. Bạn nên lên kế hoạch để tiết kiệm tài chính, tận dụng vận may. Bạn cũng nên tìm cách mở rộng mối quan hệ xã giao để tìm thêm cơ hội mang tại nguồn thu cho bản thân. Vận trình tình cảm không có nhiều biến động trong thời điểm này, bạn không nên quá sốt ruột để lựa chọn 1 mối tình. Bạn cũng cần nắm bắt thời cơ kiếm tiền ngay vào ngày mai, tránh dồn tất cả mọi việc. Đường tình duyên không có nhiều biến động, bạn thích cảm giác an toàn và bình yên trong tình yêu.

Những con giáp sau đây cần hết sức cẩn trọng vào ngày mai (9/8/2022) để tránh gặp xui xẻo đủ đường, thị phi khắp chốn - Ảnh 2
Đường tình duyên không có nhiều biến động, bạn thích cảm giác an toàn và bình yên trong tình yêu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của bạn bị xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này bởi chịu ảnh hưởng từ Thiên Quan và Thương Quan. Bạn dễ mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc có cách hành xử gây mất lòng cấp trên. Khi gặp rắc rối, bạn nên suy nghĩ tích cực hơn, tránh ngại gian khổ nhất thời bởi điều này sẽ giúp bạn có một tương lai tươi sáng hơn. Người làm nghề tự do có cơ hội hợp tác, mở rộng mối quan hệ, tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại dễ bất đồng. Dù có nóng nảy, bạn cũng nên kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân, khiến đối phương khó chịu. Bạn phải chú ý tập trung cho công việc, tránh lơ là khiến cho kẻ tiểu nhân tìm cơ hội gây hại, vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với một số khó khăn về chuyện kinh doanh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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