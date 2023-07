Những con giáp sau đây cần hết sức cẩn trọng vào ngày mai (9/8/2022) để tránh gặp xui xẻo đủ đường, thị phi khắp chốn

Đường tài lộc cũng không quá suôn sẻ, dù bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không nên ăn chơi phung phí. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày mai, bạn bị hung tinh Thái Tuế chiếu nên cần cẩn trọng, đi đứng cẩn thận, tránh xuất hành xa hay vi phạm luật an toàn giao thông. Bạn có thể giảm bớt những ảnh hưởng xấu nhờ chọn ngày hoàng đạo, giờ tốt để di chuyển. Công việc xuất hiện những điều không thuận lợi so với tuần trước. Rắc rối liên tiếp kéo tới khiến bạn gặp nhiều cạnh tranh, vất vả cần phải giải quyết. Bạn nên lên kế hoạch để tiết kiệm tài chính, tận dụng vận may. Bạn cũng nên tìm cách mở rộng mối quan hệ xã giao để tìm thêm cơ hội mang tại nguồn thu cho bản thân. Vận trình tình cảm không có nhiều biến động trong thời điểm này, bạn không nên quá sốt ruột để lựa chọn 1 mối tình. Bạn cũng cần nắm bắt thời cơ kiếm tiền ngay vào ngày mai, tránh dồn tất cả mọi việc. Đường tình duyên không có nhiều biến động, bạn thích cảm giác an toàn và bình yên trong tình yêu.