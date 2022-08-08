Tử vi tuần này 8/8 - 14/8, những con giáp sau đây biết nắm bắt sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, tiền bạc không cần phải lo nghĩ

Những con giáp này sẽ có một tuần đầy viên mãn về tình lẫn tiền.

Tuổi Dần Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử. Kể từ tuần này trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi. Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong tuần này, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, cuối tuần này, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tuổi Tý Tuần này sẽ là tuần có nhiều hỷ sự đối với những người tuổi Tý. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi hanh thông, đặc biệt, còn có sự xuất hiện của quý nhân vào giữa tháng, đem đến cho tuổi Tý nhiều cơ hội đổi đời. Nếu biết nắm bắt, thời gian tới không chỉ giàu có mà còn thăng hoa viên mãn về mặt tình duyên. Ngoài ra, nếu tuổi Tý muốn đầu tư, thành công cũng đến dễ dàng, chỉ cần tuổi Tý phát huy thế mạnh bản thân, không ngừng nỗ lực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi thì sớm muộn gì cũng có thể tìm được cơ hội đổi đời. Thời gian tới, tuổi Tý phải biết kiềm chế bản thân trước những điều không như ý, và chỉ nên tập trung vào những mục tiêu trước mắt. Nhìn chung, từ tuần này trở đi, nếu tuổi Tý biết nắm bắt cơ hội, thời cơ thì thăng hoa không ai sánh bằng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi hanh thông, đặc biệt, còn có sự xuất hiện của quý nhân vào giữa tháng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn Từ tuần này, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội để xây dựng sự nghiệp. Họ từng mệt mỏi vì tưởng rằng mọi thứ lạc lối, nhưng trong thời gian tới tuổi Thìn ắt sẽ có quý nhân chiếu cố, công việc khởi sắc không tưởng, từ đây tài vận cũng dồi dào hơn. Trong tuần này, người tuổi Thìn có tham vọng mua xe thì có khi sẽ thực hiện được. Nhìn chung, trong thời gian này, tuổi Thìn có thể không thành đại gia như mong đợi nhưng ít nhất tình tiền cũng viên mãn. Nếu biết năm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa từ đây, những ngày tháng sau này sẽ tận hưởng cuộc sống thoải mái đủ đầy. Nhìn chung, trong thời gian này, tuổi Thìn có thể không thành đại gia như mong đợi nhưng ít nhất tình tiền cũng viên mãn. Ảnh minh họa: Internet *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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