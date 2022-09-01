Những con giáp sạch sẽ, ngăn nắp nên sức khỏe dồi dào, về già an nhàn, hưởng phú quý lâu dài?

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 22:00

Những con giáp sạch sẽ dưới đây luôn chú ý giữ gìn vệ sinh và nhà cửa ngăn nắp đẩy lùi được bệnh tật.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người sống rất có kỷ luật, đặc biệt họ rất để ý đến tiểu tiết, chẳng bỏ qua cho bất cứ lỗi sai nào, cho dù là nhỏ bé mất.

Tính cách của họ thể hiện rất rõ ràng trong công việc, và đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày. Họ là người yêu sạch sẽ, vì vậy, họ không thể chấp nhận được chuyện nhà cửa bừa bộn.

Vì vậy, chỉ cần thấy bất cứ đồ vật nào không được đặt đúng chỗ thôi, họ sẽ lập tức sắp đặt lại ngay. Cũng tương tự, chỉ cần nhìn thấy trong nhà có góc nào không sạch sẽ, họ sẽ thu dọn ngay mà không cần ai nhắc nhở.

Nhờ tính cách kể trên mà nhà cửa của con giáp sạch sẽ này luôn ngăn nắp và có bầu không khí trong lành, góp phần giúp họ và các thành viên trong gia đình cải thiện sức khỏe.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường sống có nguyên tắc, có mục tiêu. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu phía trước, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu.

Người tuổi này yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm với mọi người xung quanh.Họ cố gắng kiếm tiền để gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Con giáp tuổi Tý được trời phú sức khỏe dẻo dai, sức bền hơn người.

Chính vì vậy, họ có thế mạnh trong các môn thể dục, thể thao. Trong công việc thường ngày, nhờ có sức lao động tốt nên con giáp này có thể hoàn thành nhiều phần việc hơn những người khác.

Những con giáp sạch sẽ, ngăn nắp nên sức khỏe dồi dào, về già an nhàn, hưởng phú quý lâu dài? - Ảnh 1
Co giáp tuổi này có thái độ sống lạc quan, vui vẻ, rất ít khi sống bi quan hay phàn nàn. Cũng chính vì thái độ sống tích cực này mà con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc. Về già họ được hưởng cuộc sống an nhàn, hưởng phú quý lâu dài.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đặt ra những yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống của mình, đặc biệt là trên phương diện vệ sinh. Chỉ khi sống trong một ngôi nhà sạch sẽ, họ mới cảm thấy dễ chịu và thật sự hưởng thụ.

Do đó, bất cứ vị trí nào trong nhà, cho dù nhỏ bé hoặc không được ai chú ý đi chăng nữa, con giáp chăm làm việc nhà này cũng phải thu dọn cho thật gọn gàng. Chỉ cần nơi đó có xuất hiện bụi bẩn hay mạng nhện, họ sẽ lập tức bắt tay vào sửa sang lại ngay.

Bên cạnh đó, ngoài việc giữ gìn nhà cửa, họ còn rất chú ý đến hình tượng của mình, lúc nào cũng phải ăn mặc cho thật bóng bẩy trước mắt người ngoài, đồng thời chú ý giữ gìn sức khỏe để mình luôn ở phong độ đỉnh cao nhất.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

99 ngày tới, con giáp được Thần tài chấm sổ đỏ, nhận vàng không xuể?

99 ngày tới, con giáp được Thần tài chấm sổ đỏ, nhận vàng không xuể?

Vào những ngày tới điều gì sẽ xảy đến cùng với các con giáp dưới đây ?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục